Um homem foi preso após assassinar, esquartejar e enterrar o corpo da esposa sob o piso de uma loja no bairro Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O crime veio à tona nesta sexta-feira (19), após investigações da Polícia Civil sobre o desaparecimento da vítima.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo a Polícia Civil, agentes da Delegacia de Descoberta de Paradeiros apuravam o sumiço de Karine Braz de Souza, de 30 anos, que não era vista desde 5 de setembro. Casada com o suspeito, Karine era mãe de duas filhas e vivia um relacionamento considerado conturbado há anos, conforme apontaram os investigadores.