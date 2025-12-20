Um homem foi preso após assassinar, esquartejar e enterrar o corpo da esposa sob o piso de uma loja no bairro Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O crime veio à tona nesta sexta-feira (19), após investigações da Polícia Civil sobre o desaparecimento da vítima.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Segundo a Polícia Civil, agentes da Delegacia de Descoberta de Paradeiros apuravam o sumiço de Karine Braz de Souza, de 30 anos, que não era vista desde 5 de setembro. Casada com o suspeito, Karine era mãe de duas filhas e vivia um relacionamento considerado conturbado há anos, conforme apontaram os investigadores.
Inicialmente, o homem afirmou não saber o paradeiro da esposa. No entanto, contradições nos depoimentos levantaram suspeitas ao longo da apuração.
Movimentação estranha chamou atenção de vizinhos
Durante a investigação, vizinhos relataram à polícia a movimentação suspeita de uma lixeira grande e lacrada sendo retirada da residência do casal. Os agentes também descobriram que o suspeito havia alugado recentemente um imóvel próximo, onde passou a funcionar uma loja.
Confissão e localização do corpo
Em um novo depoimento, o homem confessou o crime. Segundo a polícia, ele afirmou que matou Karine a facadas, transportou o corpo, realizou o esquartejamento e, posteriormente, enterrou os restos mortais sob o piso da loja, cobrindo o local com concreto.
Após a confissão, equipes da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros foram até o imóvel, onde encontraram vestígios de sangue e os restos mortais da vítima.
Caso é tratado como feminicídio
Testemunhas relataram que Karine era uma pessoa tranquila, mas demonstrava desconforto na presença do marido. O caso é investigado como feminicídio, e o suspeito permanece preso à disposição da Justiça.