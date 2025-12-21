Uma mulher foi presa após confessar o assassinato da própria sobrinha, de 6 anos, durante uma celebração de casamento em Panipat, no norte da Índia. Segundo a polícia local, o crime teria sido motivado por ciúmes, já que a suspeita afirmou que a criança “estava mais bonita” do que ela no evento.
De acordo com as autoridades, a suspeita foi identificada como Poonam, tia da vítima. A menina, chamada Vidhi, participava da cerimônia acompanhada dos pais, do irmão de apenas 10 meses e da avó.
O desaparecimento da criança foi percebido após o pai receber um telefonema durante a festa. Familiares e convidados iniciaram buscas imediatas pelo local do casamento.
Corpo foi encontrado cerca de uma hora depois
Cerca de uma hora após o início das buscas, a avó da menina, Omwati, encontrou Vidhi já sem vida, com a cabeça submersa em um balde de água. A criança ainda foi socorrida e levada ao hospital, mas não resistiu.
Após investigações iniciais e depoimentos colhidos no local, a tia confessou o crime às autoridades.
Suspeita está presa
A polícia informou que Poonam foi presa em flagrante e responderá por homicídio. O caso gerou forte comoção na região e reacendeu o debate sobre violência infantil e saúde mental.
As investigações seguem para esclarecer se houve premeditação e se outras pessoas podem ter presenciado a ação.