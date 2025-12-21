Uma mulher foi presa após confessar o assassinato da própria sobrinha, de 6 anos, durante uma celebração de casamento em Panipat, no norte da Índia. Segundo a polícia local, o crime teria sido motivado por ciúmes, já que a suspeita afirmou que a criança “estava mais bonita” do que ela no evento.

De acordo com as autoridades, a suspeita foi identificada como Poonam, tia da vítima. A menina, chamada Vidhi, participava da cerimônia acompanhada dos pais, do irmão de apenas 10 meses e da avó.