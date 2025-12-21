Uma mulher foi encontrada morta, com as mãos amarradas, em uma estrada de terra que dá acesso à praia da Pedra do Sal, em Parnaíba, no litoral do Piauí. A vítima foi identificada como Lorena Araújo Rocha, de 33 anos, natural de Granja (CE), e o caso é investigado pela Polícia Civil.
De acordo com informações da Polícia Militar, o corpo de Lorena apresentava marcas de disparos de arma de fogo. No local, os policiais encontraram estojos de munição, o que reforça a suspeita de execução.
A mulher residia há pouco tempo em Parnaíba. A identificação oficial foi confirmada no Instituto Médico Legal (IML), após reconhecimento feito pela irmã da vítima, com base em tatuagens.
Investigação em andamento
A Polícia Civil do Piauí ficará responsável pelas investigações para esclarecer as circunstâncias do crime, além de apurar autoria e motivação. Até o momento, não há informações sobre suspeitos ou prisões.
O local onde o corpo foi encontrado foi isolado para os trabalhos da perícia, e diligências seguem em andamento.
Violência contra mulheres preocupa autoridades
O caso se soma a outros registros recentes de violência contra mulheres no Nordeste, acendendo o alerta das autoridades para crimes cometidos com indícios de execução.
A Polícia Civil pede que qualquer informação que possa ajudar nas investigações seja repassada de forma anônima pelos canais oficiais.