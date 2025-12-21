Uma mulher foi encontrada morta, com as mãos amarradas, em uma estrada de terra que dá acesso à praia da Pedra do Sal, em Parnaíba, no litoral do Piauí. A vítima foi identificada como Lorena Araújo Rocha, de 33 anos, natural de Granja (CE), e o caso é investigado pela Polícia Civil.

De acordo com informações da Polícia Militar, o corpo de Lorena apresentava marcas de disparos de arma de fogo. No local, os policiais encontraram estojos de munição, o que reforça a suspeita de execução.