O carro voador desenvolvido pela Eve Air Mobility, subsidiária da Embraer, realizou com sucesso o primeiro voo de um protótipo em escala real, nesta sexta-feira (19), em Gavião Peixoto (SP), no interior de São Paulo.

O teste marca um avanço decisivo rumo à certificação da aeronave elétrica de decolagem e pouso vertical (eVTOL), tecnologia que está sendo desenvolvida no Vale do Paraíba.

