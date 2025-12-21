O carro voador desenvolvido pela Eve Air Mobility, subsidiária da Embraer, realizou com sucesso o primeiro voo de um protótipo em escala real, nesta sexta-feira (19), em Gavião Peixoto (SP), no interior de São Paulo.
O teste marca um avanço decisivo rumo à certificação da aeronave elétrica de decolagem e pouso vertical (eVTOL), tecnologia que está sendo desenvolvida no Vale do Paraíba.
O voo inaugural ocorreu na unidade de testes da Embraer, em Gavião Peixoto, e deu início à fase de testes de voo da Eve. A operação confirmou a integração de sistemas considerados essenciais para a certificação, como o fly-by-wire de quinta geração e os rotores de sustentação de passo fixo.
Segundo a empresa, após o voo pairado inicial, novos testes serão realizados de forma progressiva, com expansão gradual do envelope de voo ao longo de 2026, incluindo etapas com asas totalmente montadas.
Campanha de testes e certificação
A Eve informou que irá fabricar seis protótipos em conformidade para a campanha completa de testes de voo. O processo ocorre em diálogo contínuo com a Anac (Agência Nacional de Aviação Civil), principal autoridade certificadora do projeto no Brasil, além de órgãos internacionais como a FAA (Estados Unidos) e a EASA (Europa).
A expectativa da empresa é obter a certificação de tipo, iniciar as primeiras entregas e colocar a aeronave em operação comercial a partir de 2027.
Executivos destacam marco histórico
Para o CEO da Eve, Johann Bordais, o voo representa um momento decisivo para o projeto.
“Hoje, a Eve voou. Este é um marco histórico para nossos funcionários, clientes, investidores e para todo o ecossistema. O teste valida nosso plano e gera dados fundamentais para avançarmos com segurança rumo à certificação”, afirmou.
Já o diretor de Tecnologia da Eve, Luiz Valentini, destacou o desempenho do protótipo.
“O comportamento da aeronave correspondeu aos nossos modelos. Avaliamos integração dos oito propulsores, gerenciamento de energia, resposta dinâmica e nível de ruído”, explicou.
Segundo Jorge Bittercourt, diretor de Produtos, o voo abre caminho para o amadurecimento da aeronave.
“Validamos elementos críticos da arquitetura e agora entramos na fase que mais importa para os operadores: confiabilidade, eficiência e simplicidade”, disse.
Tecnologia desenvolvida no Vale do Paraíba
A Eve aproveita a experiência de mais de cinco décadas da Embraer no desenvolvimento, certificação e fabricação de aeronaves. O projeto reforça o papel do Vale do Paraíba como polo estratégico da indústria aeroespacial brasileira, com impacto direto em inovação, geração de empregos qualificados e tecnologia de ponta.