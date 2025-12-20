20 de dezembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
SOB SUSPEITA

URGENTE: Polícia investiga morte de criança de 2 anos na região

Por Da redação | Ubatuba
| Tempo de leitura: 1 min
A Polícia Civil investiga a morte de uma criança de 2 anos, registrada na manhã deste sábado (20), no bairro Sertão da Quina, em Ubatuba. O caso é tratado como morte suspeita, após a Polícia Militar constatar divergências nos relatos da mãe e do padrasto da vítima.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada pelo Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) para prestar apoio ao Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) em uma residência do bairro. No local, as equipes médicas constataram o óbito da criança.

A médica responsável pelo atendimento informou que a vítima apresentava pequenas lesões pelo corpo e no rosto, o que motivou o acionamento imediato das autoridades policiais para apuração dos fatos.

Relatos contraditórios levantam suspeitas

Durante a apuração inicial, os policiais ouviram os responsáveis legais e identificaram contradições nas versões apresentadas.

Segundo o registro policial, a mãe da criança afirmou que teria sido impedida pelo padrasto de acionar o socorro imediatamente. Já o padrasto relatou que estava dormindo e que, ao acordar, encontrou a criança já sem sinais vitais.

As informações conflitantes reforçaram a necessidade de investigação aprofundada pelas autoridades.

Encaminhamento à delegacia

Após os procedimentos no local, a mãe e o padrasto foram conduzidos à Delegacia de Polícia de Ubatuba, onde o caso foi apresentado para análise da autoridade policial de plantão e adoção das medidas da Polícia Judiciária.

Durante o deslocamento, foi necessário o uso de algemas, conforme o boletim, para garantir a segurança das equipes e dos envolvidos.

A Polícia Civil seguirá com as investigações para esclarecer as circunstâncias da morte, incluindo a análise de laudos periciais e demais diligências.

