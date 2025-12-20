A Polícia Civil investiga a morte de uma criança de 2 anos, registrada na manhã deste sábado (20), no bairro Sertão da Quina, em Ubatuba. O caso é tratado como morte suspeita, após a Polícia Militar constatar divergências nos relatos da mãe e do padrasto da vítima.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada pelo Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) para prestar apoio ao Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) em uma residência do bairro. No local, as equipes médicas constataram o óbito da criança.