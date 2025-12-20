São José dos Campos registrou novos falecimentos entre sexta-feira (19) e sábado (20). Entre eles está Percy de Sá Leite, que morreu aos 86 anos. OVALE reúne, abaixo, as notas de falecimento atualizadas, com informações sobre velórios e sepultamentos na cidade e região.
JOAQUIM DA SILVA MONTOVANI
Idade: 87
Data de falecimento: 20/12/2025
Velório: Parque das Flores
Sepultamento: Cemitério Parque das Flores – SJC
21/12/2025, às 14h
AMBROSIO POSSIDONIO DA SILVA
Idade: 78
Data de falecimento: 19/12/2025
Velório: Igreja Batista Identidade – Rua José Guilherme de Almeida, 114, Jardim Satélite
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso – SJC
21/12/2025, às 10h
SEBASTIANA NEVES DE OLIVEIRA
Idade: 77
Data de falecimento: 20/12/2025
Velório: Urbam – Sala 4
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso – SJC
21/12/2025, às 10h
SINESIO YOSHIO DE SOUSA
Idade: 85
Data de falecimento: 20/12/2025
Velório: Parque das Flores
Cremação: Crematório Parque das Flores – SJC
21/12/2025, às 10h
ISABEL AMARAL DA SILVA
Idade: 90
Data de falecimento: 20/12/2025
Velório: Memorial Bom Retiro
Sepultamento: Cemitério Memorial Bom Retiro – SJC
21/12/2025, às 8h
BERLARMINO BATISTA DE OLIVEIRA
Idade: 87
Data de falecimento: 20/12/2025
Velório: Parque das Flores
Sepultamento: Cemitério Parque das Flores – SJC
20/12/2025, às 17h
JOSE CARLOS BISPO
Idade: 88
Data de falecimento: 19/12/2025
Velório: Igreja Assembleia de Deus – Rua Conselheiro Rodrigues Alves, 417, Centro
Sepultamento: Cemitério Parque das Flores – SJC
20/12/2025, às 16h
VALTER CIPRIANO
Idade: 79
Data de falecimento: 19/12/2025
Velório: Velório Municipal Paraíso
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso – SJC
20/12/2025, às 16h
NILZA SOUSA DIAS
Idade: 74
Data de falecimento: 19/12/2025
Velório: Urbam – Sala 6
Sepultamento: Cemitério Municipal Maria Peregrina (Santana) – SJC
20/12/2025, às 14h
PERCY DE SÁ LEITE
Idade: 86
Data de falecimento: 19/12/2025
Velório: Velório Municipal Centro
Sepultamento: Cemitério Municipal Padre Rodolfo Komorek – SJC
20/12/2025, às 11h
SACHIE UEJO
Idade: 70
Data de falecimento: 20/12/2025
Velório: Horto São Dimas
Sepultamento: Cemitério Horto São Dimas – SJC
20/12/2025, às 11h
WANDA GOMES DA SILVA NUNES
Idade: 78
Data de falecimento: 19/12/2025
Velório: Parque das Flores
Sepultamento: Cemitério Parque das Flores – SJC
20/12/2025, às 10h
MARIA APARECIDA DOS SANTOS COUTINHO
Idade: 83
Data de falecimento: 19/12/2025
Velório: Capela Santo Antônio – Vila Sinhá
Sepultamento: Cemitério Municipal Maria Peregrina (Santana) – SJC
20/12/2025, às 9h
SANTA ESTELA CARLI
Idade: 96
Data de falecimento: 19/12/2025
Velório: Outras cidades
Sepultamento: Cemitério da Saudade – Campinas (SP)
20/12/2025, às 9h
LUCILENE FARIA
Idade: 55
Data de falecimento: 19/12/2025
Velório: Urbam – Sala 5
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso – SJC
20/12/2025, às 8h