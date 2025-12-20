São José dos Campos registrou novos falecimentos entre sexta-feira (19) e sábado (20). Entre eles está Percy de Sá Leite, que morreu aos 86 anos. OVALE reúne, abaixo, as notas de falecimento atualizadas, com informações sobre velórios e sepultamentos na cidade e região.

JOAQUIM DA SILVA MONTOVANI

Idade: 87

Data de falecimento: 20/12/2025

Velório: Parque das Flores

Sepultamento: Cemitério Parque das Flores – SJC

21/12/2025, às 14h