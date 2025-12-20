20 de dezembro de 2025
OBITUÁRIO

Percy morre em SJC aos 86 anos; veja notas de falecimento

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
São José dos Campos registrou novos falecimentos entre sexta-feira (19) e sábado (20). Entre eles está Percy de Sá Leite, que morreu aos 86 anos. OVALE reúne, abaixo, as notas de falecimento atualizadas, com informações sobre velórios e sepultamentos na cidade e região.

JOAQUIM DA SILVA MONTOVANI

Idade: 87
Data de falecimento: 20/12/2025
Velório: Parque das Flores
Sepultamento: Cemitério Parque das Flores – SJC
21/12/2025, às 14h

AMBROSIO POSSIDONIO DA SILVA

Idade: 78
Data de falecimento: 19/12/2025
Velório: Igreja Batista Identidade – Rua José Guilherme de Almeida, 114, Jardim Satélite
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso – SJC
21/12/2025, às 10h

SEBASTIANA NEVES DE OLIVEIRA

Idade: 77
Data de falecimento: 20/12/2025
Velório: Urbam – Sala 4
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso – SJC
21/12/2025, às 10h

SINESIO YOSHIO DE SOUSA

Idade: 85
Data de falecimento: 20/12/2025
Velório: Parque das Flores
Cremação: Crematório Parque das Flores – SJC
21/12/2025, às 10h

ISABEL AMARAL DA SILVA

Idade: 90
Data de falecimento: 20/12/2025
Velório: Memorial Bom Retiro
Sepultamento: Cemitério Memorial Bom Retiro – SJC
21/12/2025, às 8h

BERLARMINO BATISTA DE OLIVEIRA

Idade: 87
Data de falecimento: 20/12/2025
Velório: Parque das Flores
Sepultamento: Cemitério Parque das Flores – SJC
20/12/2025, às 17h

JOSE CARLOS BISPO

Idade: 88
Data de falecimento: 19/12/2025
Velório: Igreja Assembleia de Deus – Rua Conselheiro Rodrigues Alves, 417, Centro
Sepultamento: Cemitério Parque das Flores – SJC
20/12/2025, às 16h

VALTER CIPRIANO

Idade: 79
Data de falecimento: 19/12/2025
Velório: Velório Municipal Paraíso
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso – SJC
20/12/2025, às 16h

NILZA SOUSA DIAS

Idade: 74
Data de falecimento: 19/12/2025
Velório: Urbam – Sala 6
Sepultamento: Cemitério Municipal Maria Peregrina (Santana) – SJC
20/12/2025, às 14h

PERCY DE SÁ LEITE

Idade: 86
Data de falecimento: 19/12/2025
Velório: Velório Municipal Centro
Sepultamento: Cemitério Municipal Padre Rodolfo Komorek – SJC
20/12/2025, às 11h

SACHIE UEJO

Idade: 70
Data de falecimento: 20/12/2025
Velório: Horto São Dimas
Sepultamento: Cemitério Horto São Dimas – SJC
20/12/2025, às 11h

WANDA GOMES DA SILVA NUNES

Idade: 78
Data de falecimento: 19/12/2025
Velório: Parque das Flores
Sepultamento: Cemitério Parque das Flores – SJC
20/12/2025, às 10h

MARIA APARECIDA DOS SANTOS COUTINHO

Idade: 83
Data de falecimento: 19/12/2025
Velório: Capela Santo Antônio – Vila Sinhá
Sepultamento: Cemitério Municipal Maria Peregrina (Santana) – SJC
20/12/2025, às 9h

SANTA ESTELA CARLI

Idade: 96
Data de falecimento: 19/12/2025
Velório: Outras cidades
Sepultamento: Cemitério da Saudade – Campinas (SP)
20/12/2025, às 9h

LUCILENE FARIA

Idade: 55
Data de falecimento: 19/12/2025
Velório: Urbam – Sala 5
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso – SJC
20/12/2025, às 8h

