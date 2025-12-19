Uma plataforma metálica e bobinas de metal caíram sobre um funcionário de uma empresa de Caçapava, nesta sexta-feira (19). O acidente fez com que as pernas do trabalhador ficassem presas.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima foi socorrida com fratura de fêmur e FCC (Ferimento Corto-Contuso) na região craniana, mas com os sinais vitais estáveis, consciente e orientada.
Após a retirada do trabalhador e os primeiros atendimentos realizados pelo médico da USA (Unidade de Suporte Avançado) do Corpo de Bombeiros, o funcionário foi transportado pelo helicóptero Águia, da Polícia Militar, ao pronto-socorro do Hospital Municipal de São José, na Vila Industrial.
O trabalhador ficou sob cuidados médicos. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dele.