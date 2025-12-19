Uma plataforma metálica e bobinas de metal caíram sobre um funcionário de uma empresa de Caçapava, nesta sexta-feira (19). O acidente fez com que as pernas do trabalhador ficassem presas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima foi socorrida com fratura de fêmur e FCC (Ferimento Corto-Contuso) na região craniana, mas com os sinais vitais estáveis, consciente e orientada.