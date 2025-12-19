19 de dezembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
ACIDENTE

URGENTE: Plataforma metálica cai sobre trabalhador no Vale

Por Da redação | Caçapava
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/Corpo de Bombeiros
Vítima é levada de maca para o helicóptero Águia, da Polícia Militar
Vítima é levada de maca para o helicóptero Águia, da Polícia Militar

Uma plataforma metálica e bobinas de metal caíram sobre um funcionário de uma empresa de Caçapava, nesta sexta-feira (19). O acidente fez com que as pernas do trabalhador ficassem presas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima foi socorrida com fratura de fêmur e FCC (Ferimento Corto-Contuso) na região craniana, mas com os sinais vitais estáveis, consciente e orientada.

Após a retirada do trabalhador e os primeiros atendimentos realizados pelo médico da USA (Unidade de Suporte Avançado) do Corpo de Bombeiros, o funcionário foi transportado pelo helicóptero Águia, da Polícia Militar, ao pronto-socorro do Hospital Municipal de São José, na Vila Industrial.

O trabalhador ficou sob cuidados médicos. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dele.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários