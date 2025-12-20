Um homem de 46 anos foi preso em flagrante na noite desta sexta-feira (19) por violência doméstica contra a companheira, em Jacareí. Segundo a Polícia Civil, a vítima relatou agressões físicas e ameaças com armas de brinquedo e canivetes após uma discussão motivada por suspeita de traição.

A ocorrência foi registrada no bairro Jardim Santo Antônio da Boa Vista. De acordo com o boletim policial, equipes foram acionadas para atender uma denúncia de agressão em andamento. Ao chegarem ao local, os policiais fizeram contato com uma das filhas da vítima, que informou que o portão estava aberto e que a mãe estava sendo agredida dentro da residência.