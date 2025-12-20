Um homem de 46 anos foi preso em flagrante na noite desta sexta-feira (19) por violência doméstica contra a companheira, em Jacareí. Segundo a Polícia Civil, a vítima relatou agressões físicas e ameaças com armas de brinquedo e canivetes após uma discussão motivada por suspeita de traição.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A ocorrência foi registrada no bairro Jardim Santo Antônio da Boa Vista. De acordo com o boletim policial, equipes foram acionadas para atender uma denúncia de agressão em andamento. Ao chegarem ao local, os policiais fizeram contato com uma das filhas da vítima, que informou que o portão estava aberto e que a mãe estava sendo agredida dentro da residência.
Os agentes entraram no imóvel após autorização da vítima, de 51 anos, encontrada no corredor da casa. Ela relatou que vinha sofrendo ameaças e que o companheiro estava alterado, tendo causado danos a móveis, objetos pessoais e jogado compras no chão. A mulher afirmou ainda ter sido agredida fisicamente.
A vítima foi encaminhada para exame de corpo de delito no IML (Instituto Médico Legal), que constatou lesões leves, conforme registro da Polícia Civil.
Durante a ação, os policiais apreenderam quatro canivetes que estavam com o suspeito. No interior da residência, também foram localizadas munições de diferentes calibres e objetos descritos como “armas similares”. Entre os itens apreendidos estão dois simulacros de pistola e um de revólver, além de outros materiais que passarão por perícia para confirmação da natureza.
Em depoimento, o homem informou possuir antecedentes criminais, inclusive por homicídio. Ele alegou que, ao retornar do trabalho, passou a ser acusado pela esposa de manter um relacionamento extraconjugal, o que negou.
O boletim aponta enquadramento pelos crimes de lesão corporal praticada contra mulher, conforme o artigo 129, §13 do Código Penal, e posse irregular de munição de uso permitido, prevista no artigo 12 do Estatuto do Desarmamento (Lei 10.826/03).
O suspeito foi conduzido ao Centro de Triagem de Jacareí, onde permaneceu à disposição da Justiça. O caso deverá seguir para audiência de custódia, além de perícias e diligências complementares.