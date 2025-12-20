A Polícia Rodoviária prendeu em flagrante quatro pessoas na noite desta sexta-feira (19) após interceptar um veículo que transportava drogas de São José dos Campos para Caraguatatuba. A abordagem aconteceu na Rodovia dos Tamoios e resultou na apreensão de cocaína, skunk e haxixe.

Uma ação do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) da Polícia Rodoviária resultou na prisão de uma quadrilha envolvida no tráfico de drogas na noite desta sexta-feira (19), por volta das 22h, na Rodovia dos Tamoios. O flagrante ocorreu em frente à base policial da rodovia, durante a abordagem a um veículo Citroën XSara.