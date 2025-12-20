A Polícia Rodoviária prendeu em flagrante quatro pessoas na noite desta sexta-feira (19) após interceptar um veículo que transportava drogas de São José dos Campos para Caraguatatuba. A abordagem aconteceu na Rodovia dos Tamoios e resultou na apreensão de cocaína, skunk e haxixe.
Uma ação do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) da Polícia Rodoviária resultou na prisão de uma quadrilha envolvida no tráfico de drogas na noite desta sexta-feira (19), por volta das 22h, na Rodovia dos Tamoios. O flagrante ocorreu em frente à base policial da rodovia, durante a abordagem a um veículo Citroën XSara.
No interior do carro estavam quatro ocupantes. Durante a vistoria, os policiais encontraram uma sacola escondida sob o banco traseiro contendo cerca de 200 pinos de cocaína, além de porções de skunk e haxixe. Também foi apreendida uma balança de precisão, utilizada para o fracionamento dos entorpecentes.
Questionado pela equipe, o motorista do veículo — que já possui antecedentes criminais por tráfico de drogas — confessou que receberia R$ 500 para transportar a droga e os passageiros até Caraguatatuba. Segundo ele, o objetivo era realizar a venda dos entorpecentes no município do Litoral Norte e, depois, retornar para São José dos Campos. Entre os ocupantes estava o irmão do condutor.
Os demais suspeitos confirmaram a versão apresentada pelo motorista no local da abordagem. Diante dos fatos, os quatro foram presos em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.
O grupo foi encaminhado ao Distrito Policial Central de Caraguatatuba, onde a ocorrência foi registrada. Os suspeitos permaneceram presos e à disposição da Justiça.