Após quatro dias de buscas, o Corpo de Bombeiros localizou na manhã deste sábado (20) o corpo de Roberta dos Reis Costantin, jovem pesquisadora da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam), que havia desaparecido após cair no Rio Jacuí, em Dona Francisca, no interior do Rio Grande do Sul.

O corpo de Roberta dos Reis Costantin foi encontrado por equipes do Corpo de Bombeiros após pescadores avistarem um cadáver no Rio Jacuí. A localização foi em Remanso das Taquareiras, na localidade de Várzea do Agudo, no município de Agudo, a cerca de 2,7 quilômetros do antigo Porto de Dona Francisca, ponto onde a pesquisadora caiu na água na última terça-feira (16). A identidade foi confirmada pouco depois do resgate.