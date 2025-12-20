Após quatro dias de buscas, o Corpo de Bombeiros localizou na manhã deste sábado (20) o corpo de Roberta dos Reis Costantin, jovem pesquisadora da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam), que havia desaparecido após cair no Rio Jacuí, em Dona Francisca, no interior do Rio Grande do Sul.
O corpo de Roberta dos Reis Costantin foi encontrado por equipes do Corpo de Bombeiros após pescadores avistarem um cadáver no Rio Jacuí. A localização foi em Remanso das Taquareiras, na localidade de Várzea do Agudo, no município de Agudo, a cerca de 2,7 quilômetros do antigo Porto de Dona Francisca, ponto onde a pesquisadora caiu na água na última terça-feira (16). A identidade foi confirmada pouco depois do resgate.
Segundo o capitão Hortencio Costa Machado Junior, Roberta realizava a coleta de amostras de água quando sofreu o acidente. Testemunhas relataram que ela usava uma roupa pantaneira (uniforme impermeável e de tecido resistente) e estava em uma rampa no porto no momento da coleta. Ela teria se desequilibrado, caído no rio e afundado rapidamente.
De acordo com os bombeiros, a vestimenta pode ter dificultado que a pesquisadora retornasse à superfície. Um colega que presenciou a queda tentou prestar socorro, mas não conseguiu alcançá-la devido à força da correnteza, que acabou arrastando a vítima.
As buscas tiveram início ainda na terça-feira e seguiram de forma ininterrupta até este sábado. Para auxiliar no trabalho, a empresa responsável pela usina hidrelétrica de Dona Francisca chegou a reduzir a vazão do rio. Durante os dias de procura, objetos de trabalho utilizados por Roberta também foram encontrados.
Roberta era técnica em química, servidora pública concursada da Fepam, e atuava na divisão de laboratório da fundação. Ela participava do Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas Naturais (Qualiágua), que realiza coletas trimestrais para avaliar as condições dos recursos hídricos no estado.
A pesquisadora ingressou na Fepam em outubro de 2024, junto com mais de 50 novos servidores. Formada pelo Instituto Federal Farroupilha (IFRS), campus de Caxias do Sul, ela cursava graduação em química na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).
Em nota oficial, a Fepam lamentou a morte da servidora. “A Fepam se solidariza com os familiares, amigos e colegas de trabalho neste momento de profunda tristeza e informa que seguirá prestando todo o suporte necessário à família”, afirmou a fundação.