A mulher encontrada morta no Rio Cauamé, em Boa Vista (RR), local conhecido por ser utilizado para batismos religiosos, foi vítima de feminicídio, segundo a Polícia Civil. O principal suspeito é o pastor evangélico Andreson Bezerra de Carvalho, de 46 anos, preso nesta terça-feira (16).

A vítima foi identificada como Ana Paula Oliveira da Silva, de 23 anos. O corpo da jovem foi localizado no dia 7 de novembro, preso a galhadas às margens do Rio Cauamé, sem roupas, em uma área frequentemente usada por grupos religiosos para cerimônias de batismo.