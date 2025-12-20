A mulher encontrada morta no Rio Cauamé, em Boa Vista (RR), local conhecido por ser utilizado para batismos religiosos, foi vítima de feminicídio, segundo a Polícia Civil. O principal suspeito é o pastor evangélico Andreson Bezerra de Carvalho, de 46 anos, preso nesta terça-feira (16).
A vítima foi identificada como Ana Paula Oliveira da Silva, de 23 anos. O corpo da jovem foi localizado no dia 7 de novembro, preso a galhadas às margens do Rio Cauamé, sem roupas, em uma área frequentemente usada por grupos religiosos para cerimônias de batismo.
Inicialmente, o caso foi registrado como morte por afogamento e investigado pela Delegacia Geral de Homicídios (DGH). No entanto, o avanço das apurações levou a polícia a reclassificar o crime como feminicídio, após a análise de provas técnicas e depoimentos colhidos durante a investigação.
De acordo com a Polícia Civil, o principal suspeito é o pastor evangélico Andreson Bezerra de Carvalho, que foi preso preventivamente. Ele nega envolvimento no crime. Em depoimento, o investigado afirmou que teria deixado Ana Paula sozinha nas proximidades do rio e que saiu do local sem presenciar qualquer violência.
O suspeito também declarou à polícia que a vítima seria usuária de drogas e alegou que havia outras pessoas na região no momento em que deixou o local, mas que não as conhecia. As versões apresentadas por ele, no entanto, são confrontadas por elementos reunidos ao longo da investigação, segundo a polícia.
O caso segue sob apuração para esclarecer a dinâmica do crime, a motivação e se houve participação de outras pessoas. O suspeito permanece à disposição da Justiça.