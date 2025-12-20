Um jovem de 21 anos foi preso na tarde de quarta-feira (18) após invadir um velório, colocar um papel dentro do caixão e provocar revolta entre familiares e amigos do falecido. O caso terminou com a prisão do suspeito por vilipêndio de cadáver.
O caso aconteceu em Sete Lagoas (MG).
Segundo informações apuradas no local, o velório era realizado para um homem de 69 anos quando o jovem entrou repentinamente na cerimônia e depositou um papel dentro do caixão. A atitude causou indignação imediata entre os presentes, que questionaram o invasor e exigiram a retirada do objeto.
De acordo com testemunhas, o jovem se recusou inicialmente a retirar o papel e também não quis explicar o que havia colocado junto ao corpo. Diante da pressão dos familiares, ele retirou o objeto do caixão e, em seguida, engoliu o papel, afirmando apenas que se tratava de uma “simpatia”.
A Polícia Militar foi acionada para conter a confusão e ouviu relatos de pessoas que presenciaram toda a ação. Questionado pelos policiais sobre o motivo da invasão ao velório, o jovem preferiu não se manifestar.
Com base nos depoimentos colhidos no local, os policiais deram voz de prisão ao suspeito, que foi encaminhado à delegacia. Ele foi autuado por vilipêndio de cadáver, crime previsto no Código Penal, e permaneceu à disposição da Justiça. O caso será investigado para apurar as circunstâncias e a motivação do ato.