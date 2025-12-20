Um jovem de 21 anos foi preso na tarde de quarta-feira (18) após invadir um velório, colocar um papel dentro do caixão e provocar revolta entre familiares e amigos do falecido. O caso terminou com a prisão do suspeito por vilipêndio de cadáver.

O caso aconteceu em Sete Lagoas (MG).

