O Governo de São Paulo lançou neste sábado (20), em Bertioga, a Operação Verão Integrada, um plano inédito e intersetorial que reforça segurança pública, saúde, mobilidade, infraestrutura e meio ambiente no litoral paulista durante o período de maior fluxo de turistas. Com investimento de R$ 55 milhões e o maior efetivo policial da história da operação, a expectativa é atender a circulação de 16,7 milhões de visitantes ao longo do verão.
A Operação Verão Integrada concentra esforços do Governo de São Paulo entre os meses de dezembro e março, quando a população das cidades litorâneas cresce de forma expressiva e amplia a demanda por serviços públicos essenciais. Pela primeira vez, a iniciativa reúne de forma coordenada ações nas áreas de segurança, saúde, mobilidade, saneamento, turismo e preservação ambiental.
Na área da segurança pública, a operação mobiliza 4.000 policiais militares, além de 253 bombeiros, 567 guarda-vidas e 5,4 mil agentes da Defesa Civil em prontidão. O policiamento conta ainda com apoio da Polícia Civil, viaturas especializadas, aeronaves e monitoramento em tempo real por meio do Centro de Operações da Polícia Militar.
Cerca de 2,8 mil policiais atuam na Baixada Santista e outros 861 no Litoral Norte. Ao menos 13 cidades participam do programa Muralha Paulista, com cerca de 1,7 mil câmeras de monitoramento, parte delas com tecnologia de reconhecimento facial e leitura de placas, auxiliando na prevenção de crimes, captura de foragidos e recuperação de veículos.
Na saúde, o Governo do Estado destinou R$ 53,9 milhões para reforçar a rede pública de atendimento em 16 municípios do litoral paulista. Os recursos são transferidos diretamente aos fundos municipais de saúde e visam ampliar a capacidade do SUS em um período de aumento significativo da população, garantindo atendimento tanto a moradores quanto a turistas.
A Defesa Civil reforçou sua atuação com investimento de R$ 1,3 milhão, entrega de botes de resgate, kits de verão e capacitação das equipes municipais. Também foram ampliados os sistemas de alerta remoto, exercícios simulados em áreas de risco e o uso do Painel de Inteligência SP Sempre Alerta, que reduziu em cerca de 80% o tempo de resposta para emissão de alertas à população.
No setor de mobilidade, as travessias litorâneas passaram de 29 para 40 embarcações, com melhorias operacionais e reforço na manutenção. O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) mobilizou mais de 1,2 mil colaboradores e ampliou o uso de guinchos, painéis eletrônicos e medidas de engenharia de tráfego em rodovias estratégicas.
A Sabesp investiu R$ 2 bilhões em 2025 para melhorar o abastecimento de água e o tratamento de esgoto no litoral, com ações preventivas, obras estruturantes e reforço das equipes de plantão. Já a Cetesb mantém o monitoramento semanal da qualidade da água em 175 praias de 15 municípios.
Na área do turismo, a expectativa é de movimentação financeira direta de cerca de R$ 41 bilhões durante a temporada. Levantamento do Centro de Inteligência da Economia do Turismo aponta que 86% dos municípios esperam um verão melhor que o anterior, com taxa média de ocupação acima de 75%.
A Operação Verão Integrada também inclui ações educativas, mutirões ambientais, campanhas de conscientização e fiscalização intensificada nas rodovias, com o objetivo de preservar vidas, garantir a ordem pública, melhorar a fluidez do tráfego e assegurar um verão mais seguro e sustentável para moradores e visitantes.