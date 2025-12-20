O Governo de São Paulo lançou neste sábado (20), em Bertioga, a Operação Verão Integrada, um plano inédito e intersetorial que reforça segurança pública, saúde, mobilidade, infraestrutura e meio ambiente no litoral paulista durante o período de maior fluxo de turistas. Com investimento de R$ 55 milhões e o maior efetivo policial da história da operação, a expectativa é atender a circulação de 16,7 milhões de visitantes ao longo do verão.

A Operação Verão Integrada concentra esforços do Governo de São Paulo entre os meses de dezembro e março, quando a população das cidades litorâneas cresce de forma expressiva e amplia a demanda por serviços públicos essenciais. Pela primeira vez, a iniciativa reúne de forma coordenada ações nas áreas de segurança, saúde, mobilidade, saneamento, turismo e preservação ambiental.

Na área da segurança pública, a operação mobiliza 4.000 policiais militares, além de 253 bombeiros, 567 guarda-vidas e 5,4 mil agentes da Defesa Civil em prontidão. O policiamento conta ainda com apoio da Polícia Civil, viaturas especializadas, aeronaves e monitoramento em tempo real por meio do Centro de Operações da Polícia Militar.