Um homem foi preso pela Polícia Militar na noite de sexta-feira (20) após agredir uma idosa durante um roubo no bairro Vila Costa, em Taubaté. Segundo a PM, o criminoso entrou em luta corporal com a vítima para subtrair a bolsa e acabou jogando a mulher no chão, causando ferimentos na cabeça.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Após o ataque, o suspeito fugiu em direção ao bairro Estiva. Policiais militares da 1ª Companhia do 5º Batalhão de Caçadores iniciaram buscas na região e conseguiram localizar o homem com base nas características repassadas pela vítima.
Durante a abordagem, os policiais constataram que o suspeito já havia dispensado a bolsa roubada. Ainda assim, ele foi reconhecido pela idosa como autor do crime.
A ocorrência foi encaminhada ao Distrito Policial de Taubaté, onde o homem permaneceu preso após o registro do boletim de ocorrência por roubo. O caso segue à disposição da Justiça.