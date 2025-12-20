Um carro caiu em um córrego na Avenida Teotônio Vilela, em São José dos Campos, na madrugada deste sábado (20), e deixou duas mulheres feridas. O acidente mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros por volta das 5h30.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
No local, os bombeiros encontraram o veículo dentro do córrego, às margens da avenida, com as duas ocupantes ainda no interior do automóvel. Apesar do impacto e da dificuldade de acesso, as vítimas estavam conscientes e orientadas no momento do resgate.
Segundo o Corpo de Bombeiros, as mulheres têm 32 e 29 anos. A mais velha relatava dores na cabeça, enquanto a outra apresentava queixas de dor no peito. Após a retirada segura do veículo, ambas receberam atendimento inicial no local.
As vítimas foram encaminhadas por uma Unidade de Resgate ao Pronto-Socorro da Vila Industrial, onde passaram por avaliação médica. O estado de saúde atualizado não foi divulgado.
As circunstâncias que levaram o carro a sair da pista e cair no córrego ainda não foram informadas. O caso deverá ser apurado pelas autoridades competentes.