Um carro caiu em um córrego na Avenida Teotônio Vilela, em São José dos Campos, na madrugada deste sábado (20), e deixou duas mulheres feridas. O acidente mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros por volta das 5h30.

No local, os bombeiros encontraram o veículo dentro do córrego, às margens da avenida, com as duas ocupantes ainda no interior do automóvel. Apesar do impacto e da dificuldade de acesso, as vítimas estavam conscientes e orientadas no momento do resgate.