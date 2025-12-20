O trânsito apresenta grande movimento ao longo da Rodovia Presidente Dutra na manhã deste sábado (20), em diversos trechos do Vale do Paraíba. Há registros de tráfego intenso principalmente nas regiões de Jacareí, São José dos Campos, Caçapava e Taubaté.

Em Jacareí, o congestionamento é mais significativo no trecho entre o viaduto da Avenida Lucas Nogueira Garcez e as proximidades da Universidade Paulista. Motoristas relatam lentidão e tempo elevado de deslocamento, especialmente no fim da manhã.