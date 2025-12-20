20 de dezembro de 2025
TRÂNSITO

Agora: movimento intenso marca trânsito na Via Dutra hoje

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Reprodução
Trânsito intenso na Dutra
Trânsito intenso na Dutra

O trânsito apresenta grande movimento ao longo da Rodovia Presidente Dutra na manhã deste sábado (20), em diversos trechos do Vale do Paraíba. Há registros de tráfego intenso principalmente nas regiões de Jacareí, São José dos Campos, Caçapava e Taubaté.

Em Jacareí, o congestionamento é mais significativo no trecho entre o viaduto da Avenida Lucas Nogueira Garcez e as proximidades da Universidade Paulista. Motoristas relatam lentidão e tempo elevado de deslocamento, especialmente no fim da manhã.

O aumento no fluxo de veículos é atribuído ao fato de este sábado ser o último antes das comemorações de Natal e Ano Novo. As datas tradicionais costumam intensificar as viagens na região, com deslocamentos tanto para visitas familiares quanto para destinos turísticos.

A expectativa é de que o movimento continue elevado ao longo do dia e se intensifique nas próximas horas, acompanhando o início do período de festas de fim de ano nas rodovias do Vale do Paraíba.

