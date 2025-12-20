Mais de 3,1 mil presos deverão deixar as unidades prisionais do Vale do Paraíba nos próximos dias para a última saída temporária de 2025. Ao todo, pelo menos 3.147 presos foram autorizados a receber o benefício, que começa antes do Natal e se estende até o início de janeiro.
Entre os beneficiados está Lindemberg Alves, condenado pelo assassinato da ex-namorada Eloá Cristina, ocorrido em 2008.
A saída temporária tem início previsto para a manhã do dia 23 de dezembro, com retorno obrigatório até o dia 5 de janeiro. A única exceção é o Centro de Progressão Penitenciária Dr. Edgard Magalhães Noronha, o Pemano, em Tremembé, que adotou um cronograma escalonado.
De acordo com a apuração, os internos dos pavilhões 1 ao 8 deixarão a unidade entre 23 de dezembro e 5 de janeiro. Já os presos dos pavilhões 9 ao 16 terão liberação a partir do dia 24 e deverão retornar no dia 6 de janeiro.
Na região, o Centro de Detenção Provisória de Taubaté, em Taubaté, é a única unidade que não possui detentos aptos a receber o benefício nesta etapa.
O Pemano concentra o maior número de presos contemplados pela saída temporária no Vale do Paraíba, com cerca de 2.300 internos autorizados a deixar a unidade durante o período, segundo dados apurados.