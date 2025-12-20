Mais de 3,1 mil presos deverão deixar as unidades prisionais do Vale do Paraíba nos próximos dias para a última saída temporária de 2025. Ao todo, pelo menos 3.147 presos foram autorizados a receber o benefício, que começa antes do Natal e se estende até o início de janeiro.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Entre os beneficiados está Lindemberg Alves, condenado pelo assassinato da ex-namorada Eloá Cristina, ocorrido em 2008.