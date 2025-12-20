A atuação ágil e técnica da equipe de Atendimento Pré-Hospitalar da RioSP, foi decisiva para salvar a vida de um bebê de apenas 1 mês e 19 dias, que chegou à base de Arujá, na Via Dutra, na noite desta sexta-feira (19).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Por volta das 18h19, pai e mãe procuraram ajuda, trazendo o bebê já com sinais de cianose, o que indicava a gravidade da situação. Diante do quadro, a equipe de APH agiu imediatamente, iniciando as manobras de desengasgo ainda na base, de forma rápida e coordenada.
Mesmo durante o deslocamento até o Pronto-Socorro de Arujá, as manobras foram mantidas, com a criança sendo acompanhada pela mãe. A equipe também realizou contato com o médico regulador, garantindo suporte técnico durante todo o atendimento. Antes mesmo da chegada ao hospital, houve a eliminação do leite que causava a obstrução, e o bebê apresentou reação positiva.
Já no Pronto-Socorro, a criança deu entrada estável, recebendo oxigênio e os cuidados necessários para a continuidade do atendimento médico.