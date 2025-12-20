A atuação ágil e técnica da equipe de Atendimento Pré-Hospitalar da RioSP, foi decisiva para salvar a vida de um bebê de apenas 1 mês e 19 dias, que chegou à base de Arujá, na Via Dutra, na noite desta sexta-feira (19).

Por volta das 18h19, pai e mãe procuraram ajuda, trazendo o bebê já com sinais de cianose, o que indicava a gravidade da situação. Diante do quadro, a equipe de APH agiu imediatamente, iniciando as manobras de desengasgo ainda na base, de forma rápida e coordenada.