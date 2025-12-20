20 de dezembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
CRIME

Homem é preso suspeito de roubar e ferir idosa em Taubaté

Por Leandro Vaz | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Homem foi preso após o crime
Homem foi preso após o crime

Um homem foi preso pela Polícia Militar na madrugada deste sábado (20), suspeito de roubar uma idosa em Taubaté. O crime ocorreu no bairro Vila Costa, nas proximidades do Taubaté Shopping.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com a PM, o suspeito abordou a vítima e entrou em luta corporal, derrubando a mulher no chão. A idosa sofreu ferimentos na cabeça. Após a ação, o homem fugiu em direção ao bairro Estiva.

Policiais do 5º Batalhão de Polícia Militar do Interior, da 1ª Companhia, iniciaram patrulhamento pela região e localizaram um indivíduo com as características informadas. Ele foi reconhecido pela vítima como autor do roubo.

Ainda segundo a Polícia Militar, o suspeito já era conhecido das equipes por envolvimento em diversos furtos de bicicletas registrados em estabelecimentos comerciais da cidade.

O homem foi encaminhado à Delegacia Seccional de Taubaté, onde o delegado de plantão registrou o boletim de ocorrência por roubo. Ele permaneceu à disposição da Justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários