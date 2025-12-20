Um homem foi preso pela Polícia Militar na madrugada deste sábado (20), suspeito de roubar uma idosa em Taubaté. O crime ocorreu no bairro Vila Costa, nas proximidades do Taubaté Shopping.
De acordo com a PM, o suspeito abordou a vítima e entrou em luta corporal, derrubando a mulher no chão. A idosa sofreu ferimentos na cabeça. Após a ação, o homem fugiu em direção ao bairro Estiva.
Policiais do 5º Batalhão de Polícia Militar do Interior, da 1ª Companhia, iniciaram patrulhamento pela região e localizaram um indivíduo com as características informadas. Ele foi reconhecido pela vítima como autor do roubo.
Ainda segundo a Polícia Militar, o suspeito já era conhecido das equipes por envolvimento em diversos furtos de bicicletas registrados em estabelecimentos comerciais da cidade.
O homem foi encaminhado à Delegacia Seccional de Taubaté, onde o delegado de plantão registrou o boletim de ocorrência por roubo. Ele permaneceu à disposição da Justiça.