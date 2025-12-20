Um homem foi preso pela Polícia Militar na madrugada deste sábado (20), suspeito de roubar uma idosa em Taubaté. O crime ocorreu no bairro Vila Costa, nas proximidades do Taubaté Shopping.

De acordo com a PM, o suspeito abordou a vítima e entrou em luta corporal, derrubando a mulher no chão. A idosa sofreu ferimentos na cabeça. Após a ação, o homem fugiu em direção ao bairro Estiva.