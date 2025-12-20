Um homem foi preso por porte ilegal de arma de fogo na noite de sexta-feira (19), durante uma ação da Polícia Militar em São José dos Campos. A ocorrência foi atendida por policiais da Força Tática do 1º BPM/I durante patrulhamento pelo Viaduto Bandeirantes, no Jardim Paulista.

Segundo a Polícia Militar, os agentes abordaram o condutor de um veículo que apresentava características compatíveis com informações recebidas anteriormente sobre disparos de arma de fogo ocorridos durante a madrugada em frente a um bar, na rua Presidente Vargas, no bairro Vila Piratininga.