Um homem foi preso por porte ilegal de arma de fogo na noite de sexta-feira (19), durante uma ação da Polícia Militar em São José dos Campos. A ocorrência foi atendida por policiais da Força Tática do 1º BPM/I durante patrulhamento pelo Viaduto Bandeirantes, no Jardim Paulista.
Segundo a Polícia Militar, os agentes abordaram o condutor de um veículo que apresentava características compatíveis com informações recebidas anteriormente sobre disparos de arma de fogo ocorridos durante a madrugada em frente a um bar, na rua Presidente Vargas, no bairro Vila Piratininga.
Durante a abordagem e a busca no interior do automóvel, os policiais localizaram, embaixo do banco traseiro, um revólver calibre .38, da marca Taurus, com numeração suprimida. A arma estava municiada com seis cartuchos, sendo quatro intactos e dois deflagrados.
Ainda de acordo com a PM, o condutor assumiu a propriedade do armamento. Diante dos fatos, ele recebeu voz de prisão e foi conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu à disposição da Justiça.