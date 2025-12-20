O Corpo de Bombeiros de Ubatuba realizou o resgate de um gato que ficou preso em um estreito corredor entre o forro e o telhado de uma residência no bairro Estufa II, em Ubatuba.

De acordo com a solicitante, o felino estava há cerca de três dias tentando sair do local, sem sucesso. Diante da situação, a equipe foi acionada e realizou a retirada do animal com cautela e segurança.