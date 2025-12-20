O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 5h30 deste sábado (20) para atender a um acidente de trânsito na Avenida Teotônio Vilela, em São José dos Campos. Um veículo caiu em um córrego às margens da via.

No local, as equipes encontraram o carro dentro do córrego, com duas ocupantes ainda no interior do automóvel. As vítimas estavam conscientes e orientadas no momento do resgate.