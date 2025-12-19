20 de dezembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

INCÊNDIO

Veículo pega fogo na SP-55 em Caraguatatuba

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Corpo de Bombeiros

O Corpo de Bombeiros foi acionado na noite desta quinta-feira (19), por volta das 19h26, para atender um incêndio em um veículo na Rodovia SP-55, nas  proximidades da rodoviária, na altura do bairro Sumaré, em Caraguatatuba.

No local, a guarnição do Auto Bomba Salvamento constatou que o incêndio atingia um veículo Fiat Fiorino com sistema de refrigeração no baú. As chamas se concentravam no motor e na cabine do automóvel. A equipe atuou de forma rápida e eficiente, conseguindo extinguir completamente o fogo.

Apesar do susto, não houve registro de vítimas. Após o controle do incêndio, o local foi deixado em segurança pela equipe dos bombeiros.

A liberação da rodovia ficou sob responsabilidade do DER (Departamento de Estradas de Rodagem), que acompanhou a ocorrência juntamente com o policiamento de área.

Comentários

