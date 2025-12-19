O Corpo de Bombeiros foi acionado na noite desta quinta-feira (19), por volta das 19h26, para atender um incêndio em um veículo na Rodovia SP-55, nas proximidades da rodoviária, na altura do bairro Sumaré, em Caraguatatuba.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

No local, a guarnição do Auto Bomba Salvamento constatou que o incêndio atingia um veículo Fiat Fiorino com sistema de refrigeração no baú. As chamas se concentravam no motor e na cabine do automóvel. A equipe atuou de forma rápida e eficiente, conseguindo extinguir completamente o fogo.