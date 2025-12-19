Um homem de 44 anos ficou ferido após sofrer uma tentativa de homicídio dentro da própria residência, na manhã desta sexta-feira (19), na Vila Bionde, em Cruzeiro. O principal suspeito é o namorado da enteada da vítima, que fugiu após o ataque. O caso foi registrado como homicídio tentado.

De acordo com o boletim de ocorrência, o crime aconteceu por volta das 9h30, em uma casa na Rua José Gussem. A vítima relatou à polícia que estava dormindo quando o suspeito entrou no quarto e disse que “precisava conversar”. Ao estranhar a abordagem e se levantar, o homem foi surpreendido pelo agressor, que retornou ao cômodo armado com uma faca de cozinha e partiu para a agressão.