Um homem de 44 anos ficou ferido após sofrer uma tentativa de homicídio dentro da própria residência, na manhã desta sexta-feira (19), na Vila Bionde, em Cruzeiro. O principal suspeito é o namorado da enteada da vítima, que fugiu após o ataque. O caso foi registrado como homicídio tentado.
De acordo com o boletim de ocorrência, o crime aconteceu por volta das 9h30, em uma casa na Rua José Gussem. A vítima relatou à polícia que estava dormindo quando o suspeito entrou no quarto e disse que “precisava conversar”. Ao estranhar a abordagem e se levantar, o homem foi surpreendido pelo agressor, que retornou ao cômodo armado com uma faca de cozinha e partiu para a agressão.
Ainda segundo o registro, a vítima conseguiu evitar o primeiro golpe, tentou se defender, mas acabou ferida, com lesões na região da cabeça e no braço. Após o ataque, o suspeito deixou o imóvel e não foi localizado até a última atualização desta reportagem.
A vítima procurou o plantão policial e foi orientada a buscar atendimento médico na Santa Casa de Cruzeiro antes de retornar para formalizar a ocorrência. Não houve prisão em flagrante.
Quanto à motivação, a vítima afirmou que o suspeito teria agido por ciúmes, acreditando que haveria um relacionamento entre ele e a enteada. O boletim também aponta que, conforme o relato, não seria a primeira vez que o agressor teria feito ameaças.
A ocorrência foi registrada como autoria conhecida e encaminhada à delegacia responsável pela área para a continuidade das investigações. A Polícia Civil informou que as circunstâncias do caso ainda serão apuradas, com a coleta de versões, depoimentos de testemunhas e possíveis provas.