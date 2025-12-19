Um morador morreu após ser baleado durante uma operação da Polícia Militar realizada na tarde desta sexta-feira (19). A ação ocorreu durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, e a ocorrência envolveu troca de tiros, segundo informações oficiais.
O caso foi registrado na Favela do Moinho, no centro de São Paulo. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, um suspeito foi atingido durante a operação, socorrido pelo Corpo de Bombeiros, mas não resistiu aos ferimentos.
A vítima foi identificada como Felipe Petta, conhecido como “Pode”, ex-professor de educação física e morador da comunidade. Em publicações nas redes sociais, moradores afirmaram que ele foi morto durante a ação policial.
Uma página mantida por residentes da favela contestou a versão apresentada pela SSP. Segundo os relatos, Felipe não estaria armado no momento da abordagem. Familiares teriam deixado o local pouco antes da operação.
Ainda conforme as publicações, Felipe já havia sido abordado por policiais na madrugada do dia 8 de dezembro, nas proximidades dos trilhos de trem que delimitam a comunidade. Moradores afirmam que, naquela ocasião, ele teria sido agredido e teve o cabelo raspado com uma faca.
Testemunhas relatam que a operação começou por volta das 16h10 e mobilizou mais de dez viaturas do Batalhão de Choque da Polícia Militar. A presença de policiais fortemente armados e cães farejadores gerou apreensão entre os moradores.
Nas redes sociais, integrantes da comunidade afirmaram estar “sitiados” durante a ação. A área já havia sido alvo de intervenções anteriores do poder público.
Considerada a última favela remanescente no centro da capital paulista, a Favela do Moinho passou por remoções conduzidas pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU). O governo do Estado estuda a transformação da área em um parque público ou a implantação de uma estação ferroviária.