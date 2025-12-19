Um morador morreu após ser baleado durante uma operação da Polícia Militar realizada na tarde desta sexta-feira (19). A ação ocorreu durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, e a ocorrência envolveu troca de tiros, segundo informações oficiais.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso foi registrado na Favela do Moinho, no centro de São Paulo. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, um suspeito foi atingido durante a operação, socorrido pelo Corpo de Bombeiros, mas não resistiu aos ferimentos.