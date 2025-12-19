O São José Basket venceu o Mogi por 79 a 61 na noite desta sexta-feira (19), no ginásio Linneu de Moura, em São José dos Campos, pela primeira fase da edição 2025/2026 do NBB (Novo Basquete Brasil).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Com esse resultado, os joseenses, comandados pelo técnico Cris Ahmed, fecham a sequência de quatro jogos em casa com três vitórias e uma derrota. Mas, mais importante que isso, subiu para o sétimo lugar, com 10 vitórias e seis derrotas, deixando os mogianos em oitavo – os dois entraram empatados na classificação nesta rodada. Maique, do São José, e Gabriel Campos, do Mogi, foram os dois cestinhas da partida, com 18 pontos cada.
Na próxima rodada, o São José visita o Pinheiros terça-feira (23), a partir das 20h, no ginásio do Pinheiros, na capital paulista.
Como foi o jogo
Em quadra, o São José teve um início de jogo desastroso, com muitos erros no ataque. Assim, viu os mogianos abrirem vantagem, que chegou a dez pontos. No entanto, o time da região reagiu, buscou o placar e descontou para dois: 21 a 19 ao final do período.
O segundo quarto começou tenso, com falta técnica cometida pelo São José e os nervos aflorados entre os atletas. Mas, o equilíbrio seguiu forte nos minutos seguintes. E, no final do período, o time da região conseguiu abrir três pontos de frente: 42 a 39.
E, na volta do intervalo, os joseenses foram abrindo vantagem, que chegou a dez pontos em determinado momento. E o Mogi ainda perdeu um jogador, eliminado por duas faltas antidesportivas.
Além disso, a equipe joseense passou a acertar mais os lances de três pontos. E fechou o período com 12 pontos de frente: 66 a 53.
O problema é que, na volta para o último quarto, os mogianos assustaram e acertaram duas cestas de três, diminuindo para sete pontos e entrando de novo no jogo. Mas, o São José não se abalou, voltou a abrir e venceu o jogo sem tanta dificuldade.