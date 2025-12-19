O São José Basket venceu o Mogi por 79 a 61 na noite desta sexta-feira (19), no ginásio Linneu de Moura, em São José dos Campos, pela primeira fase da edição 2025/2026 do NBB (Novo Basquete Brasil).

Com esse resultado, os joseenses, comandados pelo técnico Cris Ahmed, fecham a sequência de quatro jogos em casa com três vitórias e uma derrota. Mas, mais importante que isso, subiu para o sétimo lugar, com 10 vitórias e seis derrotas, deixando os mogianos em oitavo – os dois entraram empatados na classificação nesta rodada. Maique, do São José, e Gabriel Campos, do Mogi, foram os dois cestinhas da partida, com 18 pontos cada.