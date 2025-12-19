19 de dezembro de 2025
SÉRIE A-2

São José e Taubaté conhecem tabela detalhada da A-2

Por Marcos Eduardo Carvalho | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
Victor Cônsoli/EC Taubaté
São José e Taubaté conhecem tabela detalhada da A-2
São José e Taubaté conhecem tabela detalhada da A-2

A FPF (Federação Paulista de Futebol), confirmou na noite desta sexta-feira (19), a tabela detalhada da Série A-2 do Campeonato Paulista. Desta maneira, o São José estreia no dia 11 de janeiro, às 10h, em visita ao Linense, no estádio Gilbertão. E o Taubaté estreia um dia antes, na noite de sábado (10), a partir das 19h, em visita ao Sertãozinho.

Em casa, os dois times estreiam no dia 14 de janeiro, com o Taubaté encarando o Oeste no Joaquinzão às 20h. E o São José encara o Grêmio Prudente às 20h30.

Na primeira fase, os 16 times se enfrentam em turno único, classificando os oito primeiros colocados para a segunda fase, em dois grupos de quatro. Os dois últimos colocados serão rebaixados para a Série A-3.

A seguir, confira a agenda completa de jogos de São José e Taubaté na A-2 de 2026. No link, veja a tabela com todos os jogos da primeira fase.

Jogos do São José

1ª rodada

Linense x São José – 11/01 (domingo), às 10h

2ª rodada

São José x Grêmio Prudente – 14/01 (quarta-feira), às 20h30

3ª rodada

São José x Juventus – 17/01 (sábado), às 19h

4ª rodada

Oeste x São José – 21/01 (quarta-feira), às 20h

5ª rodada

São José x Monte Azul – 24/01 (sábado), às 19h

6ª rodada

São Bento x São José – 28/01 (quarta-feira), às 19h30

7ª rodada

São José x Inter de Limeira – 31/01 (sábado), às 19h

8ª rodada

Taubaté x São José – 07/02 (sábado), às 18h30

9ª rodada

XV de Piracicaba x São José – 11/02 (quarta-feira), às 20h

10ª rodada

São José x Água Santa – 14/02 (sábado), às 19h

11ª rodada

São José x Ferroviária – 18/02 (quarta-feira), às 20h

12ª rodada

Santo André x São José – 22/02 (domingo), às 10h

13ª rodada

São José x Ituano – 25/02 (quarta-feira), às 20h

14ª rodada

Votuporanguense x São José – 28/02 (sábado), às 18h

15ª rodada

São José x Sertãozinho – 07/03 (sábado), às 15h

 Jogos do Taubaté

1ª rodada

Sertãozinho x Taubaté – 10/01 (sábado), às 19h

2ª rodada

Taubaté x Oeste – 14/01 (quarta-feira), às 20h

3ª rodada

Inter de Limeira x Taubaté – 17/01 (sábado), às 16h

4ª rodada

Juventus x Taubaté – 21/01 (quarta-feira), às 15h

5ª rodada

Taubaté x Ferroviária – 24/01 (sábado), às 15h

6ª rodada

Linense x Taubaté – 28/01 (quarta-feira), às 19h30

7ª rodada

Taubaté x Ituano – 01/02 (domingo), às 15h

8ª rodada

Taubaté x São José – 07/02 (sábado), às 18h30

9ª rodada

Votuporanguense x Taubaté – 11/02 (quarta-feira), às 19h30

10ª rodada

Taubaté x Monte Azul – 14/02 (sábado), às 15h

11ª rodada

Taubaté x Santo André – 18/02 (quarta-feira), às 20h

12ª rodada

Água Santa x Taubaté – 21/02 (sábado), às 16h

13ª rodada

Taubaté x XV de Piracicaba – 25/02 (quarta-feira), às 20h

14ª rodada

São Bento x Taubaté – 28/02 (sábado), às 15h30

15ª rodada

Taubaté x Grêmio Prudente – 07/03 (sábado), às 15h

