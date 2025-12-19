A FPF (Federação Paulista de Futebol), confirmou na noite desta sexta-feira (19), a tabela detalhada da Série A-2 do Campeonato Paulista. Desta maneira, o São José estreia no dia 11 de janeiro, às 10h, em visita ao Linense, no estádio Gilbertão. E o Taubaté estreia um dia antes, na noite de sábado (10), a partir das 19h, em visita ao Sertãozinho.
Em casa, os dois times estreiam no dia 14 de janeiro, com o Taubaté encarando o Oeste no Joaquinzão às 20h. E o São José encara o Grêmio Prudente às 20h30.
Na primeira fase, os 16 times se enfrentam em turno único, classificando os oito primeiros colocados para a segunda fase, em dois grupos de quatro. Os dois últimos colocados serão rebaixados para a Série A-3.
A seguir, confira a agenda completa de jogos de São José e Taubaté na A-2 de 2026. No link, veja a tabela com todos os jogos da primeira fase.
Jogos do São José
1ª rodada
Linense x São José – 11/01 (domingo), às 10h
2ª rodada
São José x Grêmio Prudente – 14/01 (quarta-feira), às 20h30
3ª rodada
São José x Juventus – 17/01 (sábado), às 19h
4ª rodada
Oeste x São José – 21/01 (quarta-feira), às 20h
5ª rodada
São José x Monte Azul – 24/01 (sábado), às 19h
6ª rodada
São Bento x São José – 28/01 (quarta-feira), às 19h30
7ª rodada
São José x Inter de Limeira – 31/01 (sábado), às 19h
8ª rodada
Taubaté x São José – 07/02 (sábado), às 18h30
9ª rodada
XV de Piracicaba x São José – 11/02 (quarta-feira), às 20h
10ª rodada
São José x Água Santa – 14/02 (sábado), às 19h
11ª rodada
São José x Ferroviária – 18/02 (quarta-feira), às 20h
12ª rodada
Santo André x São José – 22/02 (domingo), às 10h
13ª rodada
São José x Ituano – 25/02 (quarta-feira), às 20h
14ª rodada
Votuporanguense x São José – 28/02 (sábado), às 18h
15ª rodada
São José x Sertãozinho – 07/03 (sábado), às 15h
Jogos do Taubaté
1ª rodada
Sertãozinho x Taubaté – 10/01 (sábado), às 19h
2ª rodada
Taubaté x Oeste – 14/01 (quarta-feira), às 20h
3ª rodada
Inter de Limeira x Taubaté – 17/01 (sábado), às 16h
4ª rodada
Juventus x Taubaté – 21/01 (quarta-feira), às 15h
5ª rodada
Taubaté x Ferroviária – 24/01 (sábado), às 15h
6ª rodada
Linense x Taubaté – 28/01 (quarta-feira), às 19h30
7ª rodada
Taubaté x Ituano – 01/02 (domingo), às 15h
8ª rodada
Taubaté x São José – 07/02 (sábado), às 18h30
9ª rodada
Votuporanguense x Taubaté – 11/02 (quarta-feira), às 19h30
10ª rodada
Taubaté x Monte Azul – 14/02 (sábado), às 15h
11ª rodada
Taubaté x Santo André – 18/02 (quarta-feira), às 20h
12ª rodada
Água Santa x Taubaté – 21/02 (sábado), às 16h
13ª rodada
Taubaté x XV de Piracicaba – 25/02 (quarta-feira), às 20h
14ª rodada
São Bento x Taubaté – 28/02 (sábado), às 15h30
15ª rodada
Taubaté x Grêmio Prudente – 07/03 (sábado), às 15h