A FPF (Federação Paulista de Futebol), confirmou na noite desta sexta-feira (19), a tabela detalhada da Série A-2 do Campeonato Paulista. Desta maneira, o São José estreia no dia 11 de janeiro, às 10h, em visita ao Linense, no estádio Gilbertão. E o Taubaté estreia um dia antes, na noite de sábado (10), a partir das 19h, em visita ao Sertãozinho.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Em casa, os dois times estreiam no dia 14 de janeiro, com o Taubaté encarando o Oeste no Joaquinzão às 20h. E o São José encara o Grêmio Prudente às 20h30.