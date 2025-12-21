A Guarda Civil Municipal atendeu duas ocorrências de ameaça e violência doméstica registradas no mesmo endereço durante a madrugada desta quinta-feira (18). Os casos envolveram uma ex-companheira que retornou ao local após ser orientada pelas autoridades, voltando a intimidar a moradora.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
As situações foram registradas na Rua Itália, no bairro Veneza, em Lucas do Rio Verde. Na primeira chamada, a vítima informou que a ex-companheira estava no portão da residência fazendo ameaças, inclusive mencionando supostos vínculos com grupos criminosos.
No local, a equipe da GCM realizou a abordagem e conversou com as partes. Na ocasião, a moradora optou por não formalizar representação criminal. Após receber orientações dos agentes, a suspeita deixou o endereço em um veículo de aplicativo.
Horas depois, por volta das 4h20, a Guarda Civil Municipal foi novamente acionada. Segundo a vítima e testemunhas, a ex-companheira retornou ao imóvel e retomou as ameaças, caracterizando reincidência.
Quando a equipe chegou ao endereço, a suspeita já havia fugido, seguindo em direção à região do lago. As ocorrências foram registradas e a vítima recebeu novas orientações sobre os procedimentos legais disponíveis, incluindo a possibilidade de solicitar medidas protetivas.
A GCM reforçou a importância de denunciar situações de ameaça e violência doméstica, principalmente em casos de repetição de intimidações.