A Guarda Civil Municipal atendeu duas ocorrências de ameaça e violência doméstica registradas no mesmo endereço durante a madrugada desta quinta-feira (18). Os casos envolveram uma ex-companheira que retornou ao local após ser orientada pelas autoridades, voltando a intimidar a moradora.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

As situações foram registradas na Rua Itália, no bairro Veneza, em Lucas do Rio Verde. Na primeira chamada, a vítima informou que a ex-companheira estava no portão da residência fazendo ameaças, inclusive mencionando supostos vínculos com grupos criminosos.