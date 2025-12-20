Um jovem de 21 anos foi agredido durante uma confusão envolvendo a ex-companheira na noite desta quinta-feira. Além das agressões físicas, diversos objetos da residência foram danificados, e a vítima sofreu ferimentos no rosto e nas mãos.

O caso ocorreu no bairro Jardim Aero Rancho, em Campo Grande. Conforme o boletim de ocorrência, o casal manteve um relacionamento por cerca de quatro anos e tem um filho de 1 ano e 8 meses. A separação teria ocorrido há aproximadamente cinco meses.