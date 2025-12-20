20 de dezembro de 2025
VIOLÊNCIA

Brigou com a ex e acabou cortado com pedaço de vidro

Um jovem de 21 anos foi agredido durante uma confusão envolvendo a ex-companheira na noite desta quinta-feira. Além das agressões físicas, diversos objetos da residência foram danificados, e a vítima sofreu ferimentos no rosto e nas mãos.

O caso ocorreu no bairro Jardim Aero Rancho, em Campo Grande. Conforme o boletim de ocorrência, o casal manteve um relacionamento por cerca de quatro anos e tem um filho de 1 ano e 8 meses. A separação teria ocorrido há aproximadamente cinco meses.

Segundo o relato da vítima, a mulher foi até a casa dele visivelmente embriagada e passou a desferir socos e tapas. O jovem ficou com lesões aparentes no olho e na boca, além de um corte nas mãos causado por uma garrafa de vidro quebrada.

Durante a confusão, eletrodomésticos e outros bens foram danificados, entre eles geladeira, máquina, capacete, portas e guarda-roupa. A vítima afirmou que toda a situação aconteceu na presença do filho do casal.

O jovem também relatou que já havia sido agredido em outras ocasiões, mas não havia registrado ocorrência por medo. Desta vez, decidiu procurar a polícia, e o caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac Cepol), onde será apurado.

