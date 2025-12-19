O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) negou recurso do deputado estadual Ortiz Junior (Cidadania) e manteve a decisão do TRE (Tribunal Regional Eleitoral) que cassou o mandato do parlamentar por infidelidade partidária. Apesar da decisão, Ortiz, que é ex-prefeito de Taubaté, poderá continuar no cargo até o fim do processo.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A decisão que negou seguimento ao recurso foi expedida nessa sexta-feira (19) de forma monocrática (individual) pelo ministro André Mendonça, relator do processo na Corte. Ortiz poderá recorrer novamente, agora para o plenário do TSE, que é composto por sete ministros.