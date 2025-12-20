Um homem de 19 anos foi preso em flagrante após agredir e ameaçar a própria bisavó, de 93 anos, colocando em risco a integridade da idosa. A ação ocorreu nesta quinta-feira (18), depois que a Polícia Civil constatou risco iminente à vítima dentro da residência da família.
O caso foi registrado em Cuiabá. Equipes do Plantão de Atendimento a Vítimas de Violência Doméstica e Sexual passaram a monitorar o endereço após receberem informações de que o suspeito havia retornado ao local para intimidar a bisavó e outros familiares.
Segundo a Polícia Civil de Mato Grosso, o jovem é usuário de drogas e apontado como integrante de facção criminosa. Mesmo após ter sido retirado da casa, ele voltava com frequência, geralmente sob efeito de álcool e entorpecentes, com a intenção de forçar a saída da idosa e permanecer com o imóvel.
As investigações começaram depois que familiares procuraram a polícia para registrar boletim de ocorrência e solicitar medidas protetivas de urgência. Na noite anterior à prisão, o suspeito teria retornado ao imóvel e feito novas ameaças, aumentando o temor entre os moradores.
Durante o monitoramento, os policiais receberam a confirmação de que o jovem havia entrado novamente em contato com a família. Diante da possibilidade de nova agressão, a equipe aguardou até o momento em que ele retornou à residência.
A abordagem aconteceu dentro do imóvel, impedindo que a situação evoluísse para violência mais grave. O suspeito foi detido e levado à unidade policial, onde foi autuado pelos crimes de ameaça e injúria no contexto de violência doméstica.
Após ser ouvido, o jovem foi colocado à disposição da Justiça. A Polícia Civil informou que acompanha o caso e reforça a importância de denunciar situações de violência contra idosos para garantir proteção imediata às vítimas.