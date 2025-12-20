Um homem de 19 anos foi preso em flagrante após agredir e ameaçar a própria bisavó, de 93 anos, colocando em risco a integridade da idosa. A ação ocorreu nesta quinta-feira (18), depois que a Polícia Civil constatou risco iminente à vítima dentro da residência da família.

O caso foi registrado em Cuiabá. Equipes do Plantão de Atendimento a Vítimas de Violência Doméstica e Sexual passaram a monitorar o endereço após receberem informações de que o suspeito havia retornado ao local para intimidar a bisavó e outros familiares.