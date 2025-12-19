A Polícia Civil deflagrou, nesta sexta-feira (19), uma operação para desarticular um grupo investigado por ameaças, perseguição, calúnia e associação criminosa praticadas pela internet. As vítimas, segundo a investigação, vinham sofrendo intimidações constantes há cerca de um ano.

A ação ocorreu no estado do Pará e foi coordenada pela Divisão de Combate a Crimes Contra Direitos Individuais Praticados por Meios Cibernéticos. As ameaças eram feitas por meio de aplicativos de mensagens, utilizando diferentes números de telefone, o que indicava monitoramento contínuo das vítimas.