A Polícia Civil deflagrou, nesta sexta-feira (19), uma operação para desarticular um grupo investigado por ameaças, perseguição, calúnia e associação criminosa praticadas pela internet. As vítimas, segundo a investigação, vinham sofrendo intimidações constantes há cerca de um ano.
A ação ocorreu no estado do Pará e foi coordenada pela Divisão de Combate a Crimes Contra Direitos Individuais Praticados por Meios Cibernéticos. As ameaças eram feitas por meio de aplicativos de mensagens, utilizando diferentes números de telefone, o que indicava monitoramento contínuo das vítimas.
Batizada de Operação Império Legis, a ofensiva policial cumpriu mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão nos municípios de Belém e Benevides. Três pessoas foram presas na capital paraense.
Outros mandados foram cumpridos em unidades prisionais. Um deles no presídio de Santa Izabel, contra um investigado que já estava detido, e outro no estado de Santa Catarina, onde um suspeito também se encontrava preso.
Durante a operação, a polícia apreendeu aparelhos eletrônicos que teriam sido utilizados na prática dos crimes. O material será encaminhado para perícia técnica.
Os presos em Belém foram levados à sede da Diretoria Estadual de Combate a Crimes Cibernéticos, onde permanecem à disposição da Justiça. A operação contou com o apoio de unidades especializadas da Polícia Civil do Pará e da Polícia Civil de Santa Catarina.