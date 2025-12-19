20 de dezembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
CRIME

Vítimas sofrem perseguição online por 1 ano; suspeitos são presos

Por Da Redação | Pará
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Pixabay
Vítimas sofrem perseguição online por 1 ano; suspeitos são presos
Vítimas sofrem perseguição online por 1 ano; suspeitos são presos

A Polícia Civil deflagrou, nesta sexta-feira (19), uma operação para desarticular um grupo investigado por ameaças, perseguição, calúnia e associação criminosa praticadas pela internet. As vítimas, segundo a investigação, vinham sofrendo intimidações constantes há cerca de um ano.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A ação ocorreu no estado do Pará e foi coordenada pela Divisão de Combate a Crimes Contra Direitos Individuais Praticados por Meios Cibernéticos. As ameaças eram feitas por meio de aplicativos de mensagens, utilizando diferentes números de telefone, o que indicava monitoramento contínuo das vítimas.

Batizada de Operação Império Legis, a ofensiva policial cumpriu mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão nos municípios de Belém e Benevides. Três pessoas foram presas na capital paraense.

Outros mandados foram cumpridos em unidades prisionais. Um deles no presídio de Santa Izabel, contra um investigado que já estava detido, e outro no estado de Santa Catarina, onde um suspeito também se encontrava preso.

Durante a operação, a polícia apreendeu aparelhos eletrônicos que teriam sido utilizados na prática dos crimes. O material será encaminhado para perícia técnica.

Os presos em Belém foram levados à sede da Diretoria Estadual de Combate a Crimes Cibernéticos, onde permanecem à disposição da Justiça. A operação contou com o apoio de unidades especializadas da Polícia Civil do Pará e da Polícia Civil de Santa Catarina.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários