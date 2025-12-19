Como parte de seu compromisso com a responsabilidade social, a Panasonic promoveu neste Natal uma ação solidária no GACC (Grupo de Assistência à Criança com Câncer), em São José dos Campos, município que abriga a única fábrica de pilhas alcalinas da marca em toda a América Latina.

A iniciativa garantiu o abastecimento de pilhas por um ano inteiro para cerca de 60 ambientes essenciais do hospital, como quartos de internação, UTI, central de quimioterapia, salas multidisciplinares, brinquedoteca e áreas administrativas. Além de assegurar o funcionamento contínuo desses espaços, a ação também contemplou famílias atendidas pela instituição, que receberam pilhas para uso doméstico, possibilitando a continuidade do tratamento em casa.

