Como parte de seu compromisso com a responsabilidade social, a Panasonic promoveu neste Natal uma ação solidária no GACC (Grupo de Assistência à Criança com Câncer), em São José dos Campos, município que abriga a única fábrica de pilhas alcalinas da marca em toda a América Latina.
A iniciativa garantiu o abastecimento de pilhas por um ano inteiro para cerca de 60 ambientes essenciais do hospital, como quartos de internação, UTI, central de quimioterapia, salas multidisciplinares, brinquedoteca e áreas administrativas. Além de assegurar o funcionamento contínuo desses espaços, a ação também contemplou famílias atendidas pela instituição, que receberam pilhas para uso doméstico, possibilitando a continuidade do tratamento em casa.
O projeto também incluiu momentos especiais de acolhimento e emoção, com a transformação dos ambientes do hospital por meio de uma decoração natalina preparada com cuidado. Pacientes e familiares puderam registrar o momento em fotos junto à árvore de Natal, criando memórias afetivas e inesquecíveis.
No dia 17 de dezembro, a ação ganhou ainda mais significado com a presença do mascote Leo, da Panasonic, responsável por acender a árvore de Natal do hospital e realizar a entrega dos presentes. O momento foi marcado por alegria e esperança para crianças, famílias e colaboradores que atuam diariamente no cuidado, acolhimento e recuperação dos pacientes.
Fundado há mais de três décadas, o GACC São José dos Campos é uma instituição sem fins lucrativos que oferece suporte integral a crianças e adolescentes em tratamento contra o câncer, além de acolher suas famílias. O trabalho vai além do atendimento médico, com apoio psicológico, social, educacional e emocional durante todo o processo de tratamento.
Para a Panasonic, a escolha do GACC e da cidade tem um significado especial. “Acreditamos que a energia está nos momentos de cuidado, acolhimento e esperança. Poder contribuir com o GACC, levando não só pilhas, mas também emoção e alegria para crianças, famílias e profissionais, reforça o nosso compromisso de impactar positivamente a sociedade e melhorar a vida das pessoas”, afirmou Luciano Lima, gerente de Marketing de Pilhas da Panasonic.