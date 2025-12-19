Um 3º sargento do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal foi detido após ameaçar um superior com uma faca durante o serviço, na quinta-feira (18). O caso ocorreu após um desentendimento durante o atendimento de uma ocorrência, e a situação foi contida por outros militares.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O episódio foi registrado no 1º Grupamento de Bombeiro Militar, no Plano Piloto. De acordo com informações apuradas, o superior teria chamado a atenção do sargento, que, em seguida, pegou uma faca no refeitório do quartel e a colocou na cintura para intimidar o colega.