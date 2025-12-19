20 de dezembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

VIOLÊNCIA

Bombeiro ameaça superior com faca e vai para a cadeia

Por Da Redação | Brasília
Um 3º sargento do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal foi detido após ameaçar um superior com uma faca durante o serviço, na quinta-feira (18). O caso ocorreu após um desentendimento durante o atendimento de uma ocorrência, e a situação foi contida por outros militares.

O episódio foi registrado no 1º Grupamento de Bombeiro Militar, no Plano Piloto. De acordo com informações apuradas, o superior teria chamado a atenção do sargento, que, em seguida, pegou uma faca no refeitório do quartel e a colocou na cintura para intimidar o colega.

Em nota, o Corpo de Bombeiros informou que houve um conflito verbal entre dois militares dentro da unidade. A corporação ressaltou que a situação foi rapidamente controlada e que não houve agressão física.

Segundo o CBMDF, o bombeiro foi preso em flagrante, passou por audiência de custódia e acabou liberado. A instituição afirmou ainda que adotou todas as providências administrativas cabíveis.

Por fim, a corporação destacou o compromisso com a legalidade e reforçou que disciplina e hierarquia são princípios fundamentais da vida militar.

