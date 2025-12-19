A Justiça condenou a dentista Elaine Larissa Silva Barreira Bressan a 4 anos, 3 meses e 15 dias de prisão por assédio sexual contra ex-funcionários. A sentença prevê o pagamento de indenização às vítimas, e a ré poderá recorrer em liberdade.

O caso envolve a clínica odontológica Hiss Clinical, da qual Larissa era proprietária, localizada em um bairro nobre da capital paulista. As denúncias vieram à tona após uma reportagem exibida pelo programa Fantástico, o que levou à abertura de inquérito policial.