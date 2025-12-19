Um grave acidente de trânsito matou uma mulher e dois filhos na manhã desta sexta-feira (19). A família estava em uma caminhonete que capotou após uma colisão, e as vítimas morreram no local e no hospital. Outras duas pessoas ficaram feridas e seguem internadas.
O caso foi registrado na rodovia MT-243, no município de Querência, a cerca de 945 quilômetros de Cuiabá. Segundo a Polícia Militar, o veículo, uma Ford Ranger, era ocupado pelo pai, a mãe e três filhos.
Ainda conforme a PM, a caminhonete colidiu contra uma carreta que estava estacionada às margens da pista. Com o impacto, o veículo capotou, atravessou a rodovia e parou em meio a uma plantação do outro lado da via.
Equipes de resgate foram acionadas e constataram a morte da mulher e de uma criança ainda no local. As duas vítimas ficaram presas às ferragens.
Outras três pessoas foram socorridas e levadas para atendimento médico. Uma criança de apenas um ano não resistiu aos ferimentos e morreu após dar entrada no hospital. O pai e o outro filho permanecem internados e, segundo informações preliminares, não correm risco de morte.
A área foi isolada para os trabalhos da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec). A Polícia Civil investiga as causas e a dinâmica do acidente.