Um grave acidente de trânsito matou uma mulher e dois filhos na manhã desta sexta-feira (19). A família estava em uma caminhonete que capotou após uma colisão, e as vítimas morreram no local e no hospital. Outras duas pessoas ficaram feridas e seguem internadas.

O caso foi registrado na rodovia MT-243, no município de Querência, a cerca de 945 quilômetros de Cuiabá. Segundo a Polícia Militar, o veículo, uma Ford Ranger, era ocupado pelo pai, a mãe e três filhos.