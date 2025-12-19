Um ataque deixou três pessoas mortas e outras cinco feridas na manhã desta sexta-feira (19). O agressor, armado com uma faca e artefatos de fumaça, provocou pânico em uma área de grande circulação, com cenas de correria registradas por testemunhas.

O crime ocorreu em Taipei, capital de Taiwan. De acordo com autoridades locais, o autor foi identificado como Chang Wen, de 27 anos, que iniciou a ação lançando granadas de fumaça na principal estação de trem da cidade.