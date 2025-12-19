19 de dezembro de 2025
TRAGÉDIA

Três morrem e cinco ficam feridos em ataque com faca

Por Da Redação | Taiwan
| Tempo de leitura: 1 min
Um ataque deixou três pessoas mortas e outras cinco feridas na manhã desta sexta-feira (19). O agressor, armado com uma faca e artefatos de fumaça, provocou pânico em uma área de grande circulação, com cenas de correria registradas por testemunhas.

O crime ocorreu em Taipei, capital de Taiwan. De acordo com autoridades locais, o autor foi identificado como Chang Wen, de 27 anos, que iniciou a ação lançando granadas de fumaça na principal estação de trem da cidade.

Em seguida, o homem correu em direção a um centro comercial bastante movimentado, atacando pessoas ao longo do trajeto. As informações foram confirmadas pelo primeiro-ministro Cho Jung-tai.

Durante a perseguição policial, Chang Wen caiu de um prédio e foi declarado morto. Segundo a polícia, o suspeito possuía antecedentes criminais e tinha mandados de prisão em aberto. As circunstâncias do ataque seguem sob investigação.