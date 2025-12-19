Imagens de uma câmera de segurança flagraram a discussão que terminou na morte de um homem de 32 anos, baleado três vezes durante um confronto em uma residência na última quarta-feira (17). A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local após ser atingida pelos disparos.
O crime ocorreu em Três Barras do Paraná, no Oeste do estado, em uma casa localizada na Rua Ângelo Boareto. As gravações mostram o momento em que um homem chega de carro, acompanhado de outra pessoa, entra no terreno e inicia uma discussão com a vítima, que aparentava estar embriagada.
Durante o desentendimento, a filha do atirador relata ao pai que teria sido agredida. A partir disso, a troca de ameaças se intensifica entre os envolvidos.
Em seguida, o homem saca um revólver calibre 38 e efetua os disparos contra Juliano Schina dos Santos. Mesmo após a vítima cair no chão, outros tiros são efetuados.
Segundo a Polícia Militar, o caso teve início em um contexto de violência doméstica. A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar as circunstâncias do homicídio e a responsabilidade dos envolvidos.