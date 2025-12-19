Imagens de uma câmera de segurança flagraram a discussão que terminou na morte de um homem de 32 anos, baleado três vezes durante um confronto em uma residência na última quarta-feira (17). A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local após ser atingida pelos disparos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O crime ocorreu em Três Barras do Paraná, no Oeste do estado, em uma casa localizada na Rua Ângelo Boareto. As gravações mostram o momento em que um homem chega de carro, acompanhado de outra pessoa, entra no terreno e inicia uma discussão com a vítima, que aparentava estar embriagada.