LUTO

Ex-vereador de Taubaté, Renato Féres morre aos 99 anos

Por Sessão Extra | Taubaté
| Tempo de leitura: < 1 min
Arquivo/CMT
Renato foi vereador em Taubaté entre 1964 e 1983. Na foto, ele é o segundo da esquerda para a direita
Renato foi vereador em Taubaté entre 1964 e 1983. Na foto, ele é o segundo da esquerda para a direita

Luto
Morreu nessa sexta-feira (19), aos 99 anos, Renato Féres, que foi vereador em Taubaté entre 1964 e 1983.

Trajetória
Renato completaria 100 anos dia 14 de março de 2026. Advogado, trabalhou na CTI (Companhia Taubaté Industrial), Rádio Difusora, Cerealista Taubaté e Departamento Imobiliário Central.

Partidos
Na política, foi filiado aos antigos Arena, PDS, PFL e PMDB. O corpo foi enterrado na tarde dessa sexta-feira, no cemitério da Ordem Terceira, no Convento Santa Clara.

