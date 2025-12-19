Luto
Morreu nessa sexta-feira (19), aos 99 anos, Renato Féres, que foi vereador em Taubaté entre 1964 e 1983.
Trajetória
Renato completaria 100 anos dia 14 de março de 2026. Advogado, trabalhou na CTI (Companhia Taubaté Industrial), Rádio Difusora, Cerealista Taubaté e Departamento Imobiliário Central.
Partidos
Na política, foi filiado aos antigos Arena, PDS, PFL e PMDB. O corpo foi enterrado na tarde dessa sexta-feira, no cemitério da Ordem Terceira, no Convento Santa Clara.