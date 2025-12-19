19 de dezembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
ANO NOVO

Prefeitura de São Sebastião prepara programação de Réveillon 2026

Por Da redação | São Sebastião
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Prefeitura de São Sebastião

A Prefeitura de São Sebastião prepara uma grande programação de Réveillon para a virada de 2025 para 2026, com festas distribuídas em 12 praias do município, da Costa Sul à Costa Norte. A ação é coordenada pela Secretaria de Turismo (Setur) e conta com patrocínio da Corona.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

A celebração acontece das 21h do dia 31 de dezembro até às 2h do dia 1º de janeiro, com apresentações de DJs e o tradicional show pirotécnico sem estampidos, reforçando o compromisso do município com a inclusão, a segurança das pessoas sensíveis ao som e a proteção dos animais.

Ao todo, serão 12 pontos de festa: Praia da Enseada (Praça do Kitesurf), Cigarras, Arrastão, São Francisco, Centro (Rua da Praia), Barequeçaba, Toque-Toque Pequeno, Paúba, Maresias, Boiçucanga, Barra do Una e Boraceia. Em Toque-Toque Pequeno, haverá apenas o show pirotécnico. Já nas praias de São Francisco e Cigarras, a programação será exclusivamente musical, com DJs.

Um dos destaques será a Praia do Arrastão, onde uma balsa sem propulsão será utilizada como base para o lançamento dos fogos de artifício. A estrutura ficará posicionada a cerca de 400 metros da faixa de areia, garantindo segurança ao público e um grande espetáculo visual.

De acordo com a Secretaria de Turismo, a expectativa é que cerca de 500 mil pessoas escolham São Sebastião para celebrar a chegada do Ano Novo, com taxa de ocupação hoteleira acima de 90%, impulsionando o turismo e a economia local.

Locais e atrações:

  • Praia da Enseada (Praça do Kitesurf) – DJ Léo Carvalho + show pirotécnico

  • Praia das Cigarras – DJ Riva Decibéis (sem show pirotécnico)

  • Praia de São Francisco – DJ Xandy (sem show pirotécnico)

  • Praia do Arrastão – DJ Gee + show pirotécnico

  • Centro (Rua da Praia) – DJ Dani Turtles + show pirotécnico

  • Praia de Barequeçaba – DJ Bico + show pirotécnico

  • Praia de Toque-Toque Pequeno – somente show pirotécnico

  • Praia de Paúba – DJ Careca + show pirotécnico

  • Praia de Maresias (Praça Internacional do Surf) – DJ Cidy + show pirotécnico

  • Praia de Boiçucanga (Praça Pôr do Sol) – DJ Mateus Tomé + show pirotécnico

  • Praia de Barra do Una (entrada próxima à Capela Nossa Senhora do Carmo) – DJ Lost + show pirotécnico

  • Praia de Boraceia (entrada próxima à Alameda Mauá) – DJ Evandro Machado + show pirotécnico

    • Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

    ENTRE NO GRUPO

    Comentários

    Comentários