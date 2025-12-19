A Prefeitura de São Sebastião prepara uma grande programação de Réveillon para a virada de 2025 para 2026, com festas distribuídas em 12 praias do município, da Costa Sul à Costa Norte. A ação é coordenada pela Secretaria de Turismo (Setur) e conta com patrocínio da Corona.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.
A celebração acontece das 21h do dia 31 de dezembro até às 2h do dia 1º de janeiro, com apresentações de DJs e o tradicional show pirotécnico sem estampidos, reforçando o compromisso do município com a inclusão, a segurança das pessoas sensíveis ao som e a proteção dos animais.
Ao todo, serão 12 pontos de festa: Praia da Enseada (Praça do Kitesurf), Cigarras, Arrastão, São Francisco, Centro (Rua da Praia), Barequeçaba, Toque-Toque Pequeno, Paúba, Maresias, Boiçucanga, Barra do Una e Boraceia. Em Toque-Toque Pequeno, haverá apenas o show pirotécnico. Já nas praias de São Francisco e Cigarras, a programação será exclusivamente musical, com DJs.
Um dos destaques será a Praia do Arrastão, onde uma balsa sem propulsão será utilizada como base para o lançamento dos fogos de artifício. A estrutura ficará posicionada a cerca de 400 metros da faixa de areia, garantindo segurança ao público e um grande espetáculo visual.
De acordo com a Secretaria de Turismo, a expectativa é que cerca de 500 mil pessoas escolham São Sebastião para celebrar a chegada do Ano Novo, com taxa de ocupação hoteleira acima de 90%, impulsionando o turismo e a economia local.
Locais e atrações:
-
Praia da Enseada (Praça do Kitesurf) – DJ Léo Carvalho + show pirotécnico
Praia das Cigarras – DJ Riva Decibéis (sem show pirotécnico)
Praia de São Francisco – DJ Xandy (sem show pirotécnico)
Praia do Arrastão – DJ Gee + show pirotécnico
Centro (Rua da Praia) – DJ Dani Turtles + show pirotécnico
Praia de Barequeçaba – DJ Bico + show pirotécnico
Praia de Toque-Toque Pequeno – somente show pirotécnico
Praia de Paúba – DJ Careca + show pirotécnico
Praia de Maresias (Praça Internacional do Surf) – DJ Cidy + show pirotécnico
Praia de Boiçucanga (Praça Pôr do Sol) – DJ Mateus Tomé + show pirotécnico
Praia de Barra do Una (entrada próxima à Capela Nossa Senhora do Carmo) – DJ Lost + show pirotécnico
Praia de Boraceia (entrada próxima à Alameda Mauá) – DJ Evandro Machado + show pirotécnico