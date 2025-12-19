19 de dezembro de 2025
IMPOSTO DE RENDA

Logo Sampi
IMPOSTO DE RENDA

Lote residual de restituição do IR paga R$ 10 milhões no Vale

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
A Receita Federal disponibiliza, a partir das 10h de segunda-feira (22), a consulta ao lote residual de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física referente a dezembro de 2025.

O crédito bancário das 3.816 restituições será realizado ao longo do dia 30 de dezembro, no valor total de R$ 10,26 milhões referente ao Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira.

Segundo a Receita, as restituições incluem declarações de 2025 transmitidas fora do prazo e com pendências já regularizadas, além de valores residuais de anos anteriores.

Como consultar se sua restituição está disponível?
Acesse www.gov.br/receitafederal
Clique em “Meu Imposto de Renda” e depois em “Consultar minha restituição”

A página oferece:
Orientações e canais de prestação de serviço;
Consulta simplificada.
Consulta completa, por meio do extrato de processamento acessado no e-CAC.

 

Se houver pendências na declaração, o contribuinte pode retificar e corrigir as informações equivocadas.

Também é possível consultar pelo aplicativo da Receita Federal para tablets e smartphones, que permite verificar a liberação das restituições e a situação cadastral do CPF.

Segurança e pagamento

O pagamento é feito somente em conta do titular da declaração. Dessa forma, as rotinas de segurança impedem o pagamento caso ocorra erro nos dados bancários informados ou algum problema na conta destino.

Caso haja erro nos dados bancários, a RFB oferece o serviço de reagendamento disponibilizado pelo Banco do Brasil (BB), pelo prazo de até 1 (um) ano após a primeira tentativa de crédito.

O reagendamento pode ser feito:
Portal BB -  https://www.bb.com.br/irpf
Pela Central de Relacionamento BB:
4004-0001 (capitais).
0800-729-0001 (demais localidades).
0800-729-0088 (deficientes auditivos).

Para reagendar, é necessário informar:
Valor da restituição
Número do recibo da declaração

 

Após o reagendamento, basta aguardar nova tentativa de crédito.

Caso o valor não seja resgatado em até 1 (um) ano, o contribuinte deverá solicitar pelo Portal e-CAC, acessando:

Declarações e Demonstrativos > Meu Imposto de Renda > Solicitar restituição não resgatada na rede bancária.

