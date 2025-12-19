A Receita Federal disponibiliza, a partir das 10h de segunda-feira (22), a consulta ao lote residual de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física referente a dezembro de 2025.

O crédito bancário das 3.816 restituições será realizado ao longo do dia 30 de dezembro, no valor total de R$ 10,26 milhões referente ao Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira.