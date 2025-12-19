O motorista de um caminhão perdeu a direção do veículo e invadiu um condomínio na região sul de São José dos Campos, nesta sexta-feira (19). O acidente aconteceu no bairro 31 de Março, no cruzamento entre as ruas Penedo e José Cobra.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo informações apuradas no local, o acidente aconteceu por volta das 14h50.