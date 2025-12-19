O motorista de um caminhão perdeu a direção do veículo e invadiu um condomínio na região sul de São José dos Campos, nesta sexta-feira (19). O acidente aconteceu no bairro 31 de Março, no cruzamento entre as ruas Penedo e José Cobra.
Segundo informações apuradas no local, o acidente aconteceu por volta das 14h50.
O motorista do caminhão relatou que trafegava pela rua Penedo quando foi fechado por outro veículo no cruzamento, perdendo o controle da direção e invadindo um condomínio localizado na esquina das duas vias.
Com o impacto, o caminhão destruiu a guarita, que operava com portaria virtual, além de causar danos em grades e portões. O caminhão também atingiu um poste de iluminação e galhos de árvores. De acordo com o síndico do prédio, ninguém ficou ferido.
Agentes de trânsito atuam no local para orientar os motoristas. A recomendação é que condutores evitem o trecho até a liberação total da via.