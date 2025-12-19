O Ministério Público negou que embargo do órgão impediu obras contra enchente em Ilhabela, que foi severamente castigada pela chuva no início da semana, com rastro de destruição, dois idosos mortos e 120 pessoas desalojadas.

Em nota divulgada nesta sexta-feira (19), o órgão estadual contesta as críticas feitas pelo prefeito da cidade, Toninho Colucci (PL), de que as obras de desassoreamento do Córrego Água Branca somente não foram executadas em função de embargos exigidos pelo Gaema (Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente) e pela Promotoria de Ilhabela, além da demora do órgão licenciador para autorizar as obras. “A informação prestada à população não corresponde à realidade”, diz o MP.