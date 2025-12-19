O Ministério Público de São José dos Campos solicitou que a PGJ (Procuradoria Geral de Justiça), que representa o MP perante o Tribunal de Justiça, analise se a legislação do município é inconstitucional por não prever cota de vagas para pessoas negras e pardas em concursos públicos.

A representação à PGJ foi assinada pelo promotor João Marcos Costa de Paiva, que em setembro havia expedido uma recomendação para que a Prefeitura enviasse à Câmara um projeto com essa finalidade.