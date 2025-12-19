19 de dezembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
REPRESENTAÇÃO À PGJ

MP quer ação para garantir cota para negros em concursos de SJC

Por Julio Codazzi | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Claudio Vieira/PMSJC
Promotoria entende que legislação do município é inconstitucional por não prever cota de vagas para pessoas negras e pardas em concursos públicos
Promotoria entende que legislação do município é inconstitucional por não prever cota de vagas para pessoas negras e pardas em concursos públicos

O Ministério Público de São José dos Campos solicitou que a PGJ (Procuradoria Geral de Justiça), que representa o MP perante o Tribunal de Justiça, analise se a legislação do município é inconstitucional por não prever cota de vagas para pessoas negras e pardas em concursos públicos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A representação à PGJ foi assinada pelo promotor João Marcos Costa de Paiva, que em setembro havia expedido uma recomendação para que a Prefeitura enviasse à Câmara um projeto com essa finalidade.

Na representação, o promotor afirmou que, em resposta à recomendação, a Prefeitura se limitou a dizer que "analisará a oportunidade e a conveniência para eventual proposição legislativa sobre o tema, respeitando os trâmites legais e institucionais cabíveis". Por considerar que a resposta da Prefeitura foi "meramente protocolar" e que nada foi feito de concreto, o promotor decidiu solicitar que a PGJ adote as providências "cabíveis à superação da omissão" na legislação municipal.

No documento, o promotor destacou a "inércia municipal em sanar sua omissão para oportunizar a pretos e pardos melhores perspectivas de acesso a cargos e empregos públicos".

Questionada pela reportagem nessa sexta-feira (19), a Prefeitura não havia se manifestado até a publicação do texto. O espaço segue aberto.

Cotas.

Na recomendação encaminhada à Prefeitura em setembro, o promotor ressaltou que a Constituição Federal prevê que são "objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, dentre outros, construir uma sociedade livre justa e solidária, erradicar a pobreza e a marginalização, bem de todos, reduzir as desigualdades sociais e regionais, bem como promover o sem preconceitos de origem, formas de discriminação; raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras".

O promotor argumentou ainda que "a legislação brasileira busca reduzir a subrepresentação de negros em cargos e empregos públicos, para compensar os prejuízos históricos decorrentes do racismo e da marginalização, garantindo igualdade efetiva de oportunidades entre os brasileiros" e garantindo "que o serviço público se enriqueça com o pluralismo da sociedade brasileira, incorporando diferentes visões de mundo, antes excluídas dos espaços públicos".

O promotor salientou que, desde 2014, a legislação reservava 20% das vagas em concursos públicos federais para pessoas negras, indígenas e quilombolas. E que, em 2025, esse percentual foi ampliado para 30%.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários