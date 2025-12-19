O Ministério Público apura eventual negligência da Prefeitura de Ilhabela após os impactos das chuvas que castigaram o arquipélago no começo dessa semana, causando a morte de dois idosos e deixando 120 desalojados.

A cidade foi a mais impactada pelas chuvas torrenciais que atingiram o Litoral Norte. Em 24 horas, a região registrou quantidade de chuva esperada para todo o mês de dezembro, segundo a Defesa Civil do Estado. A chuva em Ilhabela chegou a um acumulado de até 154 milímetros.