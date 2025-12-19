O Ministério Público apura eventual negligência da Prefeitura de Ilhabela após os impactos das chuvas que castigaram o arquipélago no começo dessa semana, causando a morte de dois idosos e deixando 120 desalojados.
A cidade foi a mais impactada pelas chuvas torrenciais que atingiram o Litoral Norte. Em 24 horas, a região registrou quantidade de chuva esperada para todo o mês de dezembro, segundo a Defesa Civil do Estado. A chuva em Ilhabela chegou a um acumulado de até 154 milímetros.
Em nota, o Gaema (Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente), órgão do Ministério Público, disse que provocou recentemente a Defesa Civil de Ilhabela, por meio de recomendação administrativa, para que se estruture para o período de chuvas.
O objetivo era garantir “o adequado funcionamento dos sistemas de detecção, monitoramento e comunicação de risco, bem como dos pontos de abrigamento”.
Ainda no comunicado, o MP disse que está investigando “as circunstâncias dos eventos ocorridos no último dia 15 de dezembro, visando a apurar eventual negligência das autoridades competentes”.
Procurada pela reportagem, a Prefeitura de Ilhabela ainda não se manifestou sobre a investigação do MP. O espaço segue aberto.