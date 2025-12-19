Um novo registro envolvendo Suzane von Richthofen voltou a gerar grande repercussão nas redes sociais na quinta-feira (18). A ex-detenta, condenada pelo assassinato dos próprios pais em 2002, foi flagrada em uma praia do litoral de São Paulo, o que provocou uma onda de comentários e reações entre internautas.

A imagem, divulgada inicialmente pelo perfil Crimes do Brasil – Tremembé no Instagram, teria sido registrada na Riviera de São Lourenço, bairro nobre conhecido pelas águas calmas e extensa faixa de areia. Na foto, Suzane aparece próxima a um carrinho de milho, o que intensificou a repercussão entre os seguidores da página.

Nos comentários, usuários demonstraram indignação e revolta com a cena, relembrando o crime que marcou um dos casos mais emblemáticos da história policial brasileira. Parte das manifestações também fez referência ao irmão de Suzane, Andreas von Richthofen, que não se envolveu no crime.