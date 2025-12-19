Um novo registro envolvendo Suzane von Richthofen voltou a gerar grande repercussão nas redes sociais na quinta-feira (18). A ex-detenta, condenada pelo assassinato dos próprios pais em 2002, foi flagrada em uma praia do litoral de São Paulo, o que provocou uma onda de comentários e reações entre internautas.
A imagem, divulgada inicialmente pelo perfil Crimes do Brasil – Tremembé no Instagram, teria sido registrada na Riviera de São Lourenço, bairro nobre conhecido pelas águas calmas e extensa faixa de areia. Na foto, Suzane aparece próxima a um carrinho de milho, o que intensificou a repercussão entre os seguidores da página.
Nos comentários, usuários demonstraram indignação e revolta com a cena, relembrando o crime que marcou um dos casos mais emblemáticos da história policial brasileira. Parte das manifestações também fez referência ao irmão de Suzane, Andreas von Richthofen, que não se envolveu no crime.
A repercussão ocorre em meio ao lançamento da série “Tremembé”, do Prime Video, que reacendeu o interesse do público por casos criminais de grande notoriedade no país. Aproveitando o aumento da visibilidade, Suzane reativou recentemente sua presença nas redes sociais.
No perfil “Su Entre Linhas”, ela comercializa produtos artesanais, como chinelos, bolsas e outros itens feitos à mão. A conta no Instagram soma mais de 67 mil seguidores e existe desde 2023, quando Suzane passou a cumprir regime aberto. A página, no entanto, estava sem atualizações desde dezembro de 2024 e voltou a registrar movimentações nesta semana.
Até o momento, Suzane von Richthofen não se manifestou publicamente sobre a repercussão das imagens.