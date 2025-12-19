Uma postagem no Instagram levou a Polícia Civil a investigar suspeitos de envolvimento no furto de três motos de alta cilindrada de uma loja no Bosque dos Eucaliptos, na região sul de São José, no último dia 28 de novembro.

Nessa quinta-feira (18), com apoio da GCM (Guarda Civil Municipal) de São José, policiais prenderam sete pessoas e apreenderam três adolescentes no bairro Rio Comprido, na região sul da cidade.