Uma mulher de 45 anos morreu após um grave acidente de trânsito na manhã desta sexta-feira (19), em Toledo, no Oeste do Paraná.

O carro que ela dirigia saiu da pista em um trecho de descida da Rua Marechal Floriano, com acesso pela Rua Paulista, atravessou a área de um parque e caiu dentro de um rio. A motorista morreu no local.

