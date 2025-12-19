Uma mulher de 45 anos morreu após um grave acidente de trânsito na manhã desta sexta-feira (19), em Toledo, no Oeste do Paraná.
O carro que ela dirigia saiu da pista em um trecho de descida da Rua Marechal Floriano, com acesso pela Rua Paulista, atravessou a área de um parque e caiu dentro de um rio. A motorista morreu no local.
No veículo estavam as três filhas da vítima, com idades de três meses, quatro anos e 14 anos, que ficaram gravemente feridas. Segundo as equipes de socorro, a mãe e a criança de quatro anos sofreram parada cardiorrespiratória. Apesar das manobras de reanimação realizadas ainda no local, a mulher não resistiu.
A bebê de três meses foi retirada da água em estado grave e apresentava hipotermia, em razão do tempo de permanência no rio. A adolescente de 14 anos estava consciente no momento do resgate e recebeu os primeiros atendimentos ainda no local do acidente.
Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), com apoio do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar, atuaram no resgate das vítimas. As crianças foram encaminhadas em estado grave para atendimento médico hospitalar.
As causas do acidente ainda são desconhecidas e serão investigadas pelas autoridades responsáveis.