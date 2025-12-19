A Polícia Civil de São José dos Campos apura uma tentativa de tráfico de drogas no Centro de Detenção Provisória do município, no bairro Putim. O caso foi registrado nesta quarta-feira (18) após policiais penais identificarem substância com características semelhantes à maconha, conhecida como dry, escondida em pacotes de fumo enviados a um detento.
De acordo com o boletim de ocorrência, a droga estava oculta em embalagens de tabaco da marca “Arapiraca”, remetidas por meio de encomenda postal a Thomas Moreira Souza Silva, de 25 anos, que cumpre pena na unidade prisional. A remessa foi submetida a revista minuciosa, conforme protocolo padrão, na presença do próprio custodiado.
Durante a abertura dos pacotes lacrados, os agentes localizaram fragmentos e porções pastosas com odor e aparência compatíveis com cannabis. Ao todo, foram apreendidos cerca de 270 gramas da substância, misturadas ao fumo, além de um pedaço de papelão com anotações de identificação de envolvidos.
Segundo relato de um dos policiais penais, o detento afirmou inicialmente que o material se tratava de “mofo”, versão que não foi aceita pelos agentes diante das características do produto encontrado. O preso reconheceu ainda que a encomenda havia sido enviada por sua companheira, cadastrada como visitante da unidade e identificada no rótulo da caixa.
Outro agente penitenciário confirmou que a abertura do pacote ocorreu com autorização do detento, seguindo o procedimento padrão de conferência de encomendas destinadas aos internos. Diante da constatação, o material foi imediatamente encaminhado à Central de Polícia Judiciária para as providências legais.
O caso foi registrado como tráfico de drogas. Os investigados não foram conduzidos ao plantão policial no momento da ocorrência, o que impossibilitou a análise de eventual situação de flagrante. A Polícia Civil determinou a oitiva dos policiais penais, a juntada de documentos e a realização de perícia toxicológica para confirmar a natureza do entorpecente.
As investigações seguem para apurar a origem da droga e a possível participação da remetente na tentativa de introdução do material ilícito no sistema prisional. O caso foi encaminhado ao distrito policial responsável pela área para continuidade das diligências.