A Polícia Civil de São José dos Campos apura uma tentativa de tráfico de drogas no Centro de Detenção Provisória do município, no bairro Putim. O caso foi registrado nesta quarta-feira (18) após policiais penais identificarem substância com características semelhantes à maconha, conhecida como dry, escondida em pacotes de fumo enviados a um detento.

De acordo com o boletim de ocorrência, a droga estava oculta em embalagens de tabaco da marca “Arapiraca”, remetidas por meio de encomenda postal a Thomas Moreira Souza Silva, de 25 anos, que cumpre pena na unidade prisional. A remessa foi submetida a revista minuciosa, conforme protocolo padrão, na presença do próprio custodiado.