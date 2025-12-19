A Polícia Civil investiga uma tentativa de homicídio registrada na manhã de quinta-feira (18) no bairro São Roque, em Paraty. A ocorrência foi formalizada no 3º Distrito Policial de Ubatuba, no Litoral Norte, onde a vítima procurou atendimento.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
De acordo com o boletim de ocorrência, Juliano de Oliveira Machado, de 29 anos, relatou que estava em sua residência, na rua das Oliveiras, quando quatro indivíduos chegaram a pé ao imóvel e ordenaram que ele saísse para conversar.
Ainda segundo o relato, para constranger a vítima, um dos suspeitos encostou uma arma de fogo na cabeça da esposa de Juliano. Na sequência, os indivíduos efetuaram disparos de arma de fogo em direção a ele, mas não conseguiram atingi-lo.
A vítima conseguiu fugir para uma área de mata, onde se escondeu e escapou dos agressores. Ninguém ficou ferido.
Juliano informou à polícia que reconhece dois dos suspeitos, identificados apenas pelos prenomes Alrimar e Matheus, sendo este último conhecido pelo apelido de “Matheus Tuc Tuc”. Os outros dois envolvidos não foram identificados até o momento.
O caso foi registrado como tentativa de homicídio e será analisado pelo delegado titular da unidade. As investigações seguem para identificar e localizar os autores do crime.