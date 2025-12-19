19 de dezembro de 2025
CRIME

Homem escapa da morte em ação violenta no litoral

Por Leandro Vaz | Ubatuba

A Polícia Civil investiga uma tentativa de homicídio registrada na manhã de quinta-feira (18) no bairro São Roque, em Paraty. A ocorrência foi formalizada no 3º Distrito Policial de Ubatuba, no Litoral Norte, onde a vítima procurou atendimento.

De acordo com o boletim de ocorrência, Juliano de Oliveira Machado, de 29 anos, relatou que estava em sua residência, na rua das Oliveiras, quando quatro indivíduos chegaram a pé ao imóvel e ordenaram que ele saísse para conversar.

Ainda segundo o relato, para constranger a vítima, um dos suspeitos encostou uma arma de fogo na cabeça da esposa de Juliano. Na sequência, os indivíduos efetuaram disparos de arma de fogo em direção a ele, mas não conseguiram atingi-lo.

A vítima conseguiu fugir para uma área de mata, onde se escondeu e escapou dos agressores. Ninguém ficou ferido.

Juliano informou à polícia que reconhece dois dos suspeitos, identificados apenas pelos prenomes Alrimar e Matheus, sendo este último conhecido pelo apelido de “Matheus Tuc Tuc”. Os outros dois envolvidos não foram identificados até o momento.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio e será analisado pelo delegado titular da unidade. As investigações seguem para identificar e localizar os autores do crime.

