A Polícia Civil investiga uma tentativa de homicídio registrada na manhã de quinta-feira (18) no bairro São Roque, em Paraty. A ocorrência foi formalizada no 3º Distrito Policial de Ubatuba, no Litoral Norte, onde a vítima procurou atendimento.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com o boletim de ocorrência, Juliano de Oliveira Machado, de 29 anos, relatou que estava em sua residência, na rua das Oliveiras, quando quatro indivíduos chegaram a pé ao imóvel e ordenaram que ele saísse para conversar.